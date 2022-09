Diez mil árboles la meta anual para reforestar Los Cabos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, la intención es llegar a la meta anual de plantar 10 mil árboles, entre escuelas, parques, vialidades y hogares. Aunque por el momento se encuentran trabajando en forestación en vialidades primarias, que son bulevares y avenidas, comentó a CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, Raúl Verdugo Montaño, director general de Ecología y Medio Ambiente en Los Cabos.

De acuerdo con el titular de Ecología en Los Cabos, los árboles trasplantados son tabachín, nim y algunos frutales. Y, aunque no hay capacidad para todos los frutales, se están abocando a trasplantar mango, para que la ciudadanía disfrute en épocas de verano, tengan la oportunidad de manera gratuita de obtener el mango, comentó Verdugo Montaño.

Entrevistado en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, el encargado del Medio Ambiente en el municipio comentó que existe una paleta vegetal donde se establecen las especies de árboles endémicos y cuáles no lo son, así como los árboles que se han adaptado “a nuestro ecosistema; y uno de ellos es el tabachín”, asegura el entrevistado.

Al área de Medio Ambiente y Ecología llegan muchas solicitudes para tala y poda de árboles, ésta…

“Pues hay que checar. Aquí nos llegan muchos trámites de podas de árboles; entonces se analiza por la edad del árbol, por el tamaño, por qué y qué es lo que se pretende hacer, si es viable o no es viable la poda de un árbol, cada trámite es específico, no podemos decir tal especie de árbol se puede o no se puede, depende de las características; en ocasiones si está causando algún daño estructural, ya sea la raíz o por los brazos que va creciendo, cada opinión es un caso en particular”.