10 mil meseros sin empleo en BCS; continúa sin llegar el apoyo que anunció el Gobierno federal

La Paz.-Julia Lorena Hinojosa, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), declaró que más de 10 mil trabajadores entre meseros y ayudantes de cocina han quedado desempleados en la entidad.

Respecto al apoyo que anunció el Gobierno Federal específicamente para esta plantilla laboral, indicó que, a través del diputado federal Isaías González se hizo llegar el padrón de empleados para ser acreedores al apoyo económico, sin embargo, hasta el momento han sido sólo palabras, se desconoce incluso de cuánto se trate el monto.

“No sabemos cuánto, lo ignoramos. Hasta este momento solamente se nos dice que se va a recibir un apoyo económico, me di a la tarea de recopilar la información de los meseros, así como los cocineros y ayudantes de cocina que se hayan quedado temporalmente sin empleo… se entregó al señor Isaías González esta relación con nombre, con número de seguridad social que tiene cada trabajador, con su CURP y su domicilio, hasta este día no hemos tenido conocimiento de que haya habido algo real, solamente este documento y este padrón que se entregó”, manifestó

En ese sentido señaló que continuarán con las peticiones a la espera de que los apoyos puedan ser reales y efectivos.

“Seguiremos en espera, como lo hemos hecho los empresarios, con muchas peticiones de apoyo, no de dinero sino de apoyos gubernamentales, de actitud y sensibilidad. Hasta ahorita ha pasado mes y medio y no hemos tenido ningún tipo de respuesta, excepto aquellos 25 mil pesos entregados a través del Seguro Social a las micro y pequeñas empresas que no tuvieron ningún tipo de deuda con el Seguro Social, pero fuera de eso ningún otro tipo de apoyo”, dijo.