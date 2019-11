Vecinos de Lagunitas denuncian problemas de aguas negras que podrían afectar la salud y medio ambiente

Cabo San Lucas.- Benito Frío Canizales, habitante en colonia Lagunitas I, explicó que uno de los serios problemas que preocupan a los habitantes son los constantes derrames de aguas negras en algunas colonias del puerto, incluso autoridades en el caso de Lagunitas colocaron una tubería adicional en la colonia para resolver la situación, sin embargo ésto no fue suficiente, los vertederos siguen día con día y la situación se acentúa más.

Destacó que el gobierno tiene que poner atención a este asunto porque los desechos pueden desatar padecimientos gastrointestinales y respiratorios, y no sólo eso, sino que los pozos de agua podrían correr el riesgo de contaminarse ante el exceso de aguas pestilentes corriendo por las calles y caminos de terracería.

Añadió que Cabo San Lucas es una zona turística y la presencia de aguas negras en la calle dan una mala imagen, además de que todos esos desechos van a dar al mar, a la playa, así como a la zona centro, “no es posible que estemos viviendo en una ciudad contaminada por aguas negras en donde no solamente está el derrame de desechos, sino que posterior al vertedero, éste se seca y vienen los polvos contaminados con heces fecales y por lo tanto vienen los problemas gastrointestinales y respiratorios”.

Recalcó que se requiere énfasis en los cálculos de las plantas tratadoras de aguas negras, “no es posible que las autoridades estén dotando de agua y no existan suficientes plantas tratando el agua residual y todos estemos viendo cómo los residuos fecales se van a los arroyos contaminando el subsuelo”.