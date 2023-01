Ya 13 años de ciclovía recreativa en Los Cabos y sumando

Son ya 13 años los que se cumplen desde que se creó la iniciativa de la Ciclovía Recreativa en Los Cabos, tiempo en el cual se han vivido experiencias increíbles tanto para los locales, como para los visitantes que buscan de sus mañanas de domingo un encuentro mágico con la naturaleza en 2 ruedas.

Mario Meave, presidente del proyecto Ciclovía en Los Cabos platicó con CPS Noticias sobre lo que se viene para esta gran iniciativa en el 2023, un año cabalístico por el 13 que lleva en su celebración y que augura cosas importantes según nos comenta

Se le preguntó sobre su perspectiva sobre el futuro de la ciclo vía recreativa, el se mostró bastante positivo a pesar de algunas obras que están realizando sobre el trayecto que se utiliza para el proyecto:

“Pues mira quisiera ser positivo, y hay una preocupación que me trae, como están construyendo un desarrollo a un lado justo de donde pasa la ciclovía, he visto que está creciendo este desarrollo, quiero pensar que voy a ser invitado alguna reunión ahí de los empresarios de esa zona que están arreglando o haciendo ese hotel ahí, para hablar con ellos y ver cómo nos podemos sumar o viceversa, de que no estamos cerrados a que el domingo durante un par de horas les puede afectar un poco la entrada, pero podemos llegar a una buena logística en la que a lo mejor el turista entre o salga, poner nosotros las bicicletas a disposición para que el turista las utilice y no pensar en re ubicar en otra parte”.