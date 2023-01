A partir del 15 de enero comercios tienen prohibido exhibir cigarros

A nivel nacional han comenzado a causar revuelo las modificaciones que se realizaron a la Ley General para el Control de Tabaco, luego de que el pasado 16 de diciembre de 2022, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto que establece el control, vigilancia, promoción y patrocinio de este producto.

La reforma busca prohibir todo tipo de publicidad tanto en medios de comunicación impresos, audiovisuales, redes sociales y puntos de venta; esto sin importar al público al que va dirigido.

Una de las restricciones que más llama la atención, es la que se aplica a las tiendas de abarrotes y minisupers, los cuales tienen estrictamente prohibido poner a la vista del cliente las diferentes marcas de cigarros, en caso de no cumplir con esta nueva disposición serán acreedores de una multa de 300 mil pesos o la clausura de sus establecimientos.

De acuerdo con Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente del Pequeño Comercio del Sector Abarrotero de Los Cabos, comentó que los pequeños comerciantes deben retirar todas las exhibiciones de cigarros dentro de sus establecimientos. La ley entra en vigor a partir del próximo domingo.

La medida no representa ninguna afectación para los comerciantes, Cruz Navarrete explicó que a pesar de las restricciones, el cliente continuará consumiendo este producto.

Los comerciantes enfatizaron que de continuar implementando más restricciones, sí esperan que sus ventas se vean afectadas, al ser este un producto muy consumido por la población.

“No, yo siento que no, las personas que ya tienen el hábito del cigarro van a seguir consumiendo, y saben que ya no se puede exhibir el producto. Esperemos que Coepris no restrinja más el producto, porque ahora sí nos mermaría nuestras ventas. De momento no sabemos en qué porcentaje nos afectará más restricciones”.