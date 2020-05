San José del Cabo.– Si bien es cierto que gracias a la colaboración del sector empresarial de Baja California Sur se han preservado los empleos en esta emergencia por el Covid-19, lo que sí ha caído es el poder adquisitivo de los trabajadores, al no recibir propinas, así lo confirmó el secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad en la entidad Luis Humberto Araiza.

“Ha habido pérdida del poder adquisitivo, hay muchos hoteleros y prestadores de servicio que no han despedido gente, esa gente no está recibiendo propinas ni el cien por ciento de su sueldo; sí hay detrimento y afectación”, retieró.

Sin precisar porcentajes de la pérdida del poder adquisitivo, dijo que varía, sobre todo en el sector servicios, porque la propina es un gran complemento, los hoteles no han dejado de pagar pero no hay propinas y pues los trabajadores gastronómicos no reciben esta prestación debido a que no hay huéspedes en los resorts.

Y es que el impacto por esta pandemia en el sector turístico, observó, en el caso de Baja California Sur ha sido muy fuerte, por el Producto Interno Bruto que genera en el estado.

“A nivel nacional, en el 2019 el 9 por ciento del Producto Interno Bruto del país está relacionado con la actividad turística, mientras que en Baja California Sur poco más del 60 por ciento del PIB está relacionado con el turismo, ello habla de lo vinculado que está el turismo con la economía en la entidad sudcaliforniana”.