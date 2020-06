179 infracciones por exceso de pasaje en transporte público

Cero tolerancia por el uso de cubrebocas en el transporte público

179 infracciones ha levantado la policía municipal a chóferes del transporte público por exceso de pasaje desde que dio inicio la emergencia sanitaria a la fecha.

Así lo informó Camilo Torres Mejía, director de Movilidad y Transporte, quien además puntualizó que el mes de mayo fue el que mayor registro tuvo.

“179 desde que empezó hasta el viernes pasado, en el mes de mayo que fue cuando más se levantaron, se levantaron 49 infracciones por exceso de pasaje. Hacemos todo tipo de cosas, desde intentar convencerlos hasta las inspecciones según la capacidad que llevan y ha costado trabajo”, adelantó.

En ese sentido, precisó que, la relación transporte público y sana distancia es muy complicada, no obstante, se continúa teniendo cero tolerancia respecto al uso de cubrebocas, dijo, es fundamental para que no se transmite el virus, es por respeto hacia los demás porque puede haber muchas personas que puedan estar contagiadas y ser asintomáticas.

Detalló que, para quiénes han incurrido en estas practica la multa asciende a 435 pesos.

Así mismo, añadió que, además de las multas por no respetar la capacidad permitida tras la pandemia, se han visto en la necesidad de multar a chóferes por evadir los filtros sanitarios, sanción que ronda los 4 mil pesos.

“Hay varios, no son todos, pero han hecho una serie de cosas para moverse y no agarrar un filtro. No se han multado nada más por que lleven gente demás, sino también por andar fuera de ruta que sale 4 mil y pico de pesos la multa. Entonces ese compa ya se olvidó de andar haciendo eso, porque, una multa de 4 mil y pico es mucho dinero” agregó.

Por último Torres Mejía invito a todos los choferes del transporte público a respetar las medidas de higiene y sana distancia para evitar mayores contagios