20 chefs de renombre al servicio de la comunidad de Santiago

En exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, el chef Edgar Román, compartió que “Chefs por Los Cabos” es un evento gastronómico de alta gama que tiene como objetivo apoyar a los damnificados del incendio de Santiago y para ello, se han reunido 20 de los mejores chefs de Baja California Sur.

El Chef Román, destacó que este evento es auspiciado por el Club Vatel y tiene por antesala el programa nacional denominado Chefs al Rescate, sin embargo, ha sido adoptado de manera local por los chefs de mayor prestigio en el estado y en esta ocasión se han reunido 20 chefs del destino, incluyendo 4 de La Paz, para apoyar a la población de Santiago.

Edgar Román señaló que aún hay cosas que las familias requieren, y justamente Chefs por Los Cabos y Club Rotario Cabo San Lucas del Mar, se estará centrado en apoyar a las 9 más afectadas, pero en especie, es decir con herramientas y equipos electrónicos por mencionar, y para ello esperan recabar cerca de 100 mil pesos, por lo que invitó a toda la población en general a sumarse y apoyar, pues a pesar de que se corrió la voz de que a la población ya les solucionaron todo no es así.

“Quien tenga la duda, puede ir directamente con estas familias, nosotros los podemos dirigir con ellos y se darán cuenta de que efectivamente no, no tiene todo, no, no tienen las casas, no, no les han puesto lo que todavía es compromiso, estamos en espera y estamos convencidos de que van a cumplir con su palabra, de hecho, ya debían de empezar con la construcción en esta semana para las viviendas, esperemos que si se lleve a cabo y si no, en la que sigue y estaremos ahí nosotros presentes para hacer la presión” señaló.