20% de Mipymes quebrarán: Canaco

La Paz.- La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz (Canaco Servytur), estimó que cerca del 20 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) entrarán en bancarrota y no podrán recuperarse.

El presidente de la cámara, Alonso Gutiérrez Martínez reiteró que esta situación se presenta debido a la inactividad productiva y comercial que provoca la pandemia de Covid-19, pero también por el poco apoyo del Gobierno federal.

“Se trata de negocios familiares desafortunadamente”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que esperan que el resurgimiento de las actividades inicie a partir del 15 de mayo para que paulatinamente se vaya reactivando toda la economía.

“Básicamente cada uno trae sus planes y estrategias mercadológicas para arrancar en cuanto ya esté abierto todo, sin embargo hay mucha incertidumbre de quién podrá abrir y quién no, porque sin apoyo y sin ingreso está difícil”.

Estimó que dos de cada 10 empresas que estén en el segmento de Mipymes no podrán reactivarse.

“Hablas con los empresarios y ninguno te dice que no va abrir, todos están a la espera de la fecha y en su momento van a saber si se reactivan o no. Hay muchos sentimientos encontrados porque son empresas familiares; ahorita difícilmente te dicen voy a cerrar, es lo preocupante. Conforme se vaya acercando la fecha de apertura de los negocios nos vamos a dar cuenta quién va a poder seguir o quiénes van a bajar la cortina”.