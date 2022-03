Durante el 2021 aumentaron los intentos de suicidios en BCS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es cualquier acto que una persona comete con la finalidad de quitarse la vida. Un tema sensible y con muchos paradigmas en su entorno.

De acuerdo con el especialista Carlos Romero, coordinador del Programa de Prevención del Suicidio, perteneciente a la Secretaria de Salud en Baja California Sur, en la mayoría de los casos, la población cree que el suicidio se puede identificar a través de la conducta, sin embargo no es así, ya que son comportamientos que no son expresivos.

“Las personas que están en riesgo, comunican de dos formas verbal y no verbal, entonces hay algunas que lanzan algún tipo de amenaza o comentarios inclusive algunos tipos de frase, en cambio los no verbal no comunican que están pensando en el suicidio, se aíslan en su cuarto, ya que no quieren convivir con otras personas”, explicó Carlos Armando Romero.