2022 ha sido un año histórico para los atletas paralímpicos sudcalifornianos

La excelencia y victorias que se han visto en los últimos años por parte de la Asociación Estatal de Deportistas con Parálisis Cerebral de Baja California Sur se ha dado por el esfuerzo impresionante de sus atletas pero si se tiene que señalar a un responsable de este gran éxito es nadie más y nadie menos que Jesús Montoya, quién en su cargo no ha hecho otra cosa más que procurar por sus chicos.

Después de todo lo que se ha vivido en este agitado 2022, era más que necesario tener una plática con Jesús Montoya y el primer tema abordado fue lo que vivieron “Chuyito”, “Kechu” y Rodrigo en el Ironman realizado en Monterrey, donde hicieron historia a nivel mundial pero el proceso no fue nada sencillo por una serie de situaciones.

“Fue un gran logro Ironman Monterrey, porque fuimos el primer equipo en parálisis cerebral del mundo, no nada más de México, sino del mundo, en hacer un Ironman en conjunto”.

Después pasamos al otro magnífico suceso deportivo que se vivió en París por parte de Rosita Castro Castro y del que salió como absoluta campeona, pero ya conociendo estos detalles, lo curiosos fue escuchar por parte del presidente, como fue que él vivió todo el momento desde la lejanía.

“Se me pone la piel chinita solo de acordarme, por qué estamos en un grupo en donde el entrenador, la familia de ella y lo vivimos muy de cerca siempre, ‘y Rosita ya tiro 32’, y ahí estamos, por qué a veces no podemos verlo o falla la transmisión o no encontramos la forma de verlo, entonces. nos estamos mensajeando con gente que está allá en el estadio”.

“La medalla de oro de Rosa Carolina fue por qué tuvo más consistencia en sus lanzamientos, ella siempre en los tiros 30,31, 32 y no le falló, entonces por eso obtuvo la medalla de oro y pues muy felices y muy contentos”.