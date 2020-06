28 personas desaparecidas en BCS durante la cuarentena

Desde el mes de abril hasta junio de 2020, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Baja California Sur ha recibido 28 reportes de personas desaparecidas, de las cuales hasta el momento solo 6 han sido localizadas con vida, de acuerdo con Lizeth Collins Collins, titular de dicha Comisión.

Señaló que en la mayoría las desapariciones durante la contingencia no se ha podido obtener mayor información sobre un común denominador en ellas, ya que la mayoría de las veces quien hace el reporte es un familiar que no estuvo presente durante la desaparición.

“Nosotros seguimos seguimos levantando el reporte aquí en la Comisión a través de un familiar que señala en ocasiones que salió de su casa y ya no regresaron, o que pudiera haber habido alguna privación de la libertad de algún grupo, pero en muchos casos la información que nos da la familia es que no estuvieron presentes en el momento que sucedieron los hechos, en muchos casos no se tiene mucha información al respecto y nosotros lo que hacemos es que recibimos e iniciamos el proceso de la investigación”, explicó.