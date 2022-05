Más de 3 mil mdp para dotar de agua potable a Los Cabos

Se llevó a cabo el día martes la firma de convenio “Pacto por Los Cabos”, el cual busca garantizar el acceso al derecho fundamental al agua. En este convenio participan tres empresas que serán encargadas de crear y operar los tres proyectos que dotarán de agua potable a las familias cabeñas, los cuales tendrá un presupuesto superior a los 3 mil millones de pesos.

Cabe destacar que de los proyectos que se buscan ejecutar en Cabo San Lucas, el más ambicioso es el de la Mejora Integral de Gestión (MIG), que permitirá mejorar las redes de distribución y hacer eficiente el volumen del vital líquido que se suministra a las colonias. Esto ayudará a que la eficiencia de la dependencia sea de un 75 %.

De momento existen 13 colonias que no cuentan con el servicio de agua potable. Ante esto, el director del Organismo Operador del Agua Potable (OOMSAPAS) de Los Cabos, resaltó que no solo se atenderá a los ciudadanos que no cuentan con agua potable, sino que también se buscará erradicar por completo los derrames tanto de agua potable como de agua residual que afectan constantemente los diferentes puntos de la geografía municipal.

Se espera que en un período de 24 meses, el municipio cuente con 655 litros por segundo al ponerse en operación la primera y segunda planta desalinizadora.

Por último, el alcalde Óscar Leggs Castro reiteró la importancia que tuvo la participación de los ciudadanos, empresarios y entes gubernamentales en el proceso para poder hacer realidad la construcción de estos importantes proyectos. Agregó que los presidentes de Colonia deben estar atentos ante las obras y mejoras del suministro de agua potable, ya que serán los principales vigilantes de estas acciones.