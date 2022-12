Serán 30 MDP el recurso destinado para despido de trabajadores del ayuntamiento

No solo los proyectos de mejoramiento y embellecimiento de Los Cabos están en la mira del alcalde Oscar Leggs Castro, ya que el edil cabeño anunció que buscará una reducción en la nómina municipal a partir del siguiente año. Por lo que se prevé la baja de 600 trabajadores que, aparentemente, no cumplieron de manera adecuada sus funciones.

“Serán 600 más o menos, estamos trabajando en ello y ya se giraron instrucciones el día de ayer a los directores para poner a disposición a quienes no están trabajando, no están cumpliendo con ese compromiso y bueno, seguir trabajando. Ya tenemos el recurso para la liquidación… Vamos a esperar que nos den cada uno (la lista), porque tiene que estar justificado, no es nada más correr por correr, sino justificar que no están haciendo su trabajo y darles las gracias”.