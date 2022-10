300 docentes se manifiestan en Los Cabos

Ante la problemática de falta de plazas y mejoras salariales que persiste dentro del sistema de educación, maestros, docentes y trabajadores de la educación, realizaron una serie de movilizaciones dentro de la cabecera municipal de San José del Cabo y en la delegación de Cabo San Lucas.

A las 7:00 horas del día de hoy inició un paro de labores con la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con sede en Los Cabos, la cual fue de nueva cuenta cerrada con cadena y candado.

El paro de labores fue convocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), con un aproximado de 200 a 300 personas que marcharon desde el punto de partida en la unidad deportiva Aragón Ceseña, cruzando por la calle Copa México 70, con destino al Palacio Municipal.

Dentro de estas inmediaciones se contó con la colocación de lonas, mantas e inclusive carpas fueron instaladas para la realización de un mitin donde diferentes autoridades de las instituciones educativas presentaron sus demandas ante el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro.

En entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, el secretario del Movimiento Sindical Cabeño, (MSC), Luis Miguel Ramírez Rivera, comentó que las acciones en conjunto por parte del SNTE y del MSC, serán de beneficio para el magisterio, ya que, sumando los esfuerzos, se espera que autoridades volteen a ver y se preocupen por la situación que viven los maestros compensados.

Después de que el gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, expresara que él nunca sostuvo alguna reunión con maestros, como el magisterio lo había externado, se le pudo cuestionar al secretario del Movimiento Sindical Cabeño, Luis Miguel Ramírez Rivera, sobre su punto de vista con relación a las respuestas emitidas por el gobernador a lo que dijo que la postura está muy clara.

“Pues la postura está muy clara, que la sociedad juzgue, que los padres de familia vean que no estamos mintiendo, que el mismo gobierno se dé cuenta que nosotros no estamos mintiendo, ahí están las declaraciones hechas por el mismo, entonces que hablen los hechos y que la sociedad juzguen por ellos mismos, si lo dijo o no lo dijo, no sé si el video estará editado tal vez, entonces pues yo creo que la postura está muy clara”.