Más de 300 sudcalifornianos fueron a la marcha de AMLO, dice el Gobernador

Luego de que el pasado domingo 27 de noviembre se llevará a cabo la movilización convocada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en conmemoración de sus cuatro años de gobierno, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, compartió su experiencia en este evento, que se realizó en la Ciudad de México.

Respecto al tema, el mandatario mencionó que no se tocó dinero del erario público y cada uno de los que asistieron, compraron con recurso propio su boleto de avión y hospedaje.

“Algunos nos han dicho, oigan por qué no nos invitaron, pues es que la invitación la hizo el presidente desde hace 15 días, entonces, debía haber estado enterado todo el mundo y que fuera con sus propios recursos, el gobierno no erogó un peso […] Queremos sentar un precedente de que los recursos públicos no se usen para actividades políticas”.