350 jóvenes asistieron a la conferencia “Prepárate, Escuchando” del IMJUVE

Los Cabos BCS., 22 Nov (Gobierno de Los Cabos). –Con la participación de más de 300 personas, el Instituto de la Juventud del Municipio de Los Cabos (IMJUVE) realizó la conferencia “Prepárate, Escuchando”en la sala experimental del Pabellón Cultural de la República, en Cabo San Lucas, con temas de interés principalmente para jóvenes de 18 a 29 años, de las carreras de Administración y Contaduría.

Al finalizar las ponencias, el director general del Instituto de la Juventud, Iván Jair Amador Martínez dijo que, dicho evento está enfocado en la capacitación fiscal y económica para jóvenes de preparatoria y universidad, “se superaron las expectativas, ya que esperábamos 200 y contamos con la participación de 350 jóvenes; en próximas fechas tendremos más cursos y capacitaciones para diferentes carreras”.

De la misma forma, el servidor público, enfatizó que todas estas acciones han sido parte de lo instruido por la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro Guzmán, quien ha dado la indicación de seguir preparando a las y los jóvenes, estar en contacto con ellos y ver sus necesidades, mediante el Instituto de la Juventud.

El ponente de la conferencia “Aspectos relevantes de las reformas fiscales 2020” L.C.F.P. y M.I. Miguel Acosta expresó que, la idea es compartir lo que inicia en vigor a partir del próximo año y estén preparados e informados, “agradecido, veo que son más de 200 personas que están haciendo muchas preguntas, se ve el interés de desarrollarse y conocer más información del campo en el que ellos ya están, tema primordial para seguir adelante; el éxito y la forma de asegurar de que les vaya bien como profesionistas es estarlos actualizando, ya que al final lo que nosotros ofrecemos es confianza y seguridad”.

Finalmente, el expositor del tema “Quiero ser empresario”, Raúl Falcón Hernández detalló que, su plática trató de un estímulo para personas que quieran ser empresarias y establecer que la diferencia entre emprendedor y empresario no es difícil, “Si el plan no funciona cambia el plan, pero no cambies la meta”, concluyó el ponente.