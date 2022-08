Al menos 40 litros por segundo de agua da el pozo 4 Bis

Fue mediante una visita a la nueva ubicación del pozo número cuatro el cual será renombrado como Pozo 4 Bis y tras un daño en el motor de la maquinaria que operaba en los trabajos de exploración; se informó que la exploración de este nuevo manto subterráneo de agua, el cual será de gran beneficio para las colonias de la zona centro de Cabo San Lucas.

El alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro confirmó que serán 40 litros por segundo, como mínimo, el aforo de agua, ya que cabe mencionar que durante los primeros estudios de la nueva ubicación se tenían contemplados 20 litros por segundo cantidad que hasta el momento se ha duplicado y será dentro de una semana que se dé una contabilización total y final sobre la cantidad de litros que se podrán obtener de este nuevo pozo.

Al cuestionarle sobre los medidores y tomas de agua comunitarias instaladas recientemente y si acciones como estas son del beneficio de la comunidad, el primer edil externo que se continuará trabajando para enviar más agua a las zonas afectadas, y es con acciones como esas las que ayudan al tráfico y movimiento de pipas de las cuales actualmente 80 estan en viajes constantes para suministrar el vital líquido a los sanluqueños.

“Esos medidores que estamos implementando, es precisamente para evitar el gran trabajo y el embotellamiento que se hace, en mandar el agua en pipas a las colonias, porque son más de 80 que estamos mandando de manera diaria a diferentes colonias y eso provoca también tráfico y la idea es que si llegue el agua a través de la red. Donde no hay un servicio y donde no está regularizado el terreno pues ponemos una basura vamos a poner este tipo de tomas comunitarias y una vez que se regularice, se pone en forma como se debe de hacer y si no estan en forma pues se quitan no influye porque está sobre la calle y no sobre los terrenos”.