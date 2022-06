400 MDP en infraestructura carretera para norte del Estado

Víctor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur manifestó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SCT) está lejos de estar renuente a invertir en infraestructura urbana, pues está trabajando en beneficio de la zona norte del estado que tan necesitado está, por lo que se han destinado 400 millones de pesos.

“La SCT nos va ayudar en Mulegé y compartimos el proyecto el profe y yo, no es porque a mí me toque todo el estado, si no somos dos sudcalifornianos con responsabilidad, él es gente que conoce el norte”, destacó.