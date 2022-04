Primer trimestre arroja alrededor de 41 desaparecidos en BCS

El pasado jueves 31 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana, tras contar con un registro oficial que señala que en el país van cien mil personas desaparecidas y no localizadas, cifra que aumenta cada día que pasa.

Es importante diferenciar entre una persona desaparecida y una NO localizada; la primera es una persona de quien se desconoce su paradero y se presume que su desaparición se relaciona con la comisión de un delito; ahora bien, con respecto a una persona no localizada su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún hecho ilícito.

En lo que va del año, en el estado de Baja California Sur se han emitido numerosos reportes de personas desaparecidas y no localizadas, dando una sumatoria de 41, entre ellos se incluyen mujeres y hombres de acuerdo con datos confirmados por los diversos colectivos de búsqueda en la entidad.

El primer trimestre del año 2022 arrojó un total de 19 masculinos desaparecidos, de los cuales 10 están sin localizar. En el caso de las mujeres, los datos arrojados tanto por colectivos de búsqueda como por la Procuraduría suman 22, entre desaparecidas y no localizadas, de las cuales 17 fueron localizadas con bien; mientras tanto, siguen activas cinco cédulas de Protocolo Alba en el estado.

Entre las cinco mujeres aún desaparecidas, está la joven Valeria Daylin Carrillo Jasso, quien desapareciera el pasado 26 de enero y hasta la fecha se desconoce su paradero.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur y los colectivos de búsqueda solicitan a la ciudadanía su apoyo para la localización de las personas con paradero desconocido, dejando a su disposición sus números de denuncia para brindar información que ayude con la localización de hombres y mujeres desaparecidas en el estado. Siendo las líneas de 911 o 800 4745 3227 de la procuraduría, y en los colectivos los números de contacto que tienen sus páginas oficiales.