Prevén más de 500 mil contagios de Covid-19 en enero

México está a menos de 134 mil contagios de superar la cifra más elevada en un mes en lo que va de la pandemia.

Hasta ahora, la cuarta ola de Covid-19 ha reportado un crecimiento exponencial de casos; el promedio diario en los primeros 15 días de 2022 fue de 24 mil 630, para un acumulado de 369 mil 459 en esta quincena. De seguir la tendencia, advierten expertos, en los próximos días se superará a los 504 mil 158 que se registraron en el pico de la tercera ola, en agosto pasado.

En la primera quincena de agosto de 2021, la Secretaría de Salud (Ssa) registró 253 mil 14 personas que dieron positivo, es decir, el promedio diario fue de 16 mil 867.

Aun cuando los diagnósticos diarios se mantuvieron en ese promedio, en los 31 días de agosto se acumularon 504 mil, siendo el 28 de agosto el día con más casos en 24 horas, con 28 mil 953; sin embargo, esa cifra quedó lejos del máximo actual, que ocurrió el 15 de enero, con 47 mil 293, precedido por cuatro días en los que se rompió récord.

Balance en decesos

En cuanto a defunciones, la segunda ola reportó la mayor mortalidad, pues entre diciembre y febrero de 2021 se acumularon 79 mil 775 muertes.

En contraste, para la cuarta ola, las defunciones acumulan mil 906, en promedio 127 por día; sin embargo, especialistas señalan que no se sabe si ya se alcanzó el pico máximo de contagios, por lo que llaman a no confiarse y a mantener las medidas de prevención, puesto que las hospitalizaciones y decesos podrían incrementar en dos semanas.

En ese sentido, Malaquías López, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, resalta que a pesar de que el incremento de positividad inició a partir de la tercera semana de diciembre, en enero se ha triplicado el número de casos y no se puede confiar en que ómicron no provocará enfermedad grave, por lo que pide a los mexicanos no bajar la guardia.

“El número de contagios se triplicó en una semana, el crecimiento es exponencial; en la tercera ola vimos algo parecido, con más de medio millón de contagios en agosto, ahora estamos a mitad de mes y ya hay más de 300 mil. “Si sigue el aumento de contagios al mismo nivel, esos 500 mil casos de agosto se verán rebasados. Lo que podemos esperar es que estas personas empiecen a llegar a hospitales y, en el peor de los escenarios, aumenten las defunciones. No podemos confiar en que todos los cuadros reportarán mínima gravedad”, dice.

El infectólogo Alejandro Macías señala que no se debería ver con tranquilidad que los casos de hospitalizados y el número de fallecimientos sean pocos, pues desde el inicio de la pandemia estos indicadores no han tenido un avance sincrónico.

“Se espera que en algunas semanas la escarpada de casos empiece a bajar, pero no debemos ver con tranquilidad que sean pocos los muertos, porque las consecuencias en hospitalización y defunciones no son sincrónicas, sino que aparecerán en semanas subsecuentes”, agrega.

Debido al nivel de transmisibilidad de ómicron, que es elevado, comparándolo con la tasa de infección del sarampión, es probable que en las próximas semanas la mitad de la población mexicana contraiga el virus, afirma.

A su vez, Selene Zárate, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y cofundadora de la Sociedad Mexicana de Virología, resalta que el país cursa el peor momento de la pandemia respecto al número de contagios diarios.

Pese a que aún no se ha reportado un crecimiento similar en hospitalizaciones y muertes, asegura que todavía no se pueden descartar ni creer que ómicron es menos peligrosa.