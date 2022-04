Invita ENS a “5ta Semana del libro, la ciencia y la inclusión”

Con el propósito de fomentar elementos básicos para la práctica educativa de quienes se forman como futuros docentes, la Escuela Normal Superior “Profesor Enrique Estrada Lucero”, realizará la 5ª Semana del libro, la ciencia y la inclusión, del 4 al 8 de abril.

El lunes se inauguran las actividades con la presentación del libro “Las Sentinas del alma” del maestro Omar Castro Cota. Posteriormente compartirán experiencias de vida padres de niños que presentan trastorno de espectro autista y por la tarde se presentará el libro “La política educativa del Porfiriato en el distrito sur de la Baja California” del maestro Francisco Careaga.

El martes se presenta una exposición de experimentos en la plaza cívica, una muestra de cine y documentales sobre la ciencia, la educación y la inclusión. Una conferencia sobre las ciencias por parte de la doctora Sara Cecilia Díaz Castro y cierran la jornada con la presentación del libro “Teoría y práctica docente en Baja California Sur volumen 3, bajo la coordinación de Isidro Espinoza Flores.

Para el miércoles la jornada inicia con un taller de periodismo, continúa con una galería educativa y exposición de carteles. Posteriormente la conferencia “La literatura gótica y su influencia universal”. Por la tarde, el torneo de fútbol y la conferencia “Tv series en the english lenguaje class room why not”.

El jueves inician con rally de material didáctico aplicado a las matemáticas. Difusión de acervos bibliográficos y una actividad didáctica para la aplicación de las matemáticas. Luego se realizará un debate sobre el origen de la vida. Para terminar con el método de la historia oral para la reconstrucción de procesos sociales. Y cierran actividades el viernes con el tradicional “Cuenta cuentos”, y otras actividades culturales recreativas.