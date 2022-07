Acumula 6 denuncias formales en su contra titular del INDEM

Ante la nula respuesta por parte de la Contraloría Municipal, al menos 6 víctimas de hostigamiento sexual y discriminación decidieron interponer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra del titular del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (Indem), cuatro por discriminación y dos por acoso sexual.

Por ello, cinco de las seis víctimas se acercaron a CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, para manifestar lo que pasaron a manos del funcionario, quien además es hermano del titular de Inspección Fiscal, en lo que mencionan situaciones de agresiones verbales, humillaciones, insinuaciones sexuales, acoso y freno a su trabajo en diversas áreas.

De acuerdo a las declaraciones de las víctimas, dicho servidor, cuenta con una denuncia del año 2021 por violencia doméstica, la cual es llevada por la Unidad Especializada en Investigación y su Judicialización, Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia.

Por lo que, les presentaremos las declaraciones por parte de las víctimas, quienes han decidido mantener el anonimato, las primeras cuatro catalogadas por el Ministerio Público por Discriminación:

Víctima 1

“En un principio él se mostraba amable, pero al no seguirle el juego a sus mensajes de WhatsApp sobre el famoso “GPI”, el “estoy solo en casa”, “no me gusta la soledad”, los “que bien te ves”, yo empecé a notar que empezó a desplazarme de mi trabajo, de mis actividades, también empezaba a desprestigiarme con otros compañeros diciendo que tuvieran cuidado conmigo, que yo estaba sacando información del instituto, se expresaba con palabras altisonantes hacia mi persona, la palabra era “Vale V*rga” “no es mi raza” “no es mi tipo y ella se puede ir a la v*rga”,en repetidas ocasiones y con diferentes compañeros coordinadores dentro del Instituto del deporte.

La victima dos, también su denuncia fue encuadrada como discriminación, y ella manifestó que el titular del Indem no daba apoyo a los programas de su coordinación, ya que su área es social, también platicó que una vez había aceptado un programa presentado por ella, y que luego lo rechazó sin ninguna explicación, por lo que nos mencionó lo siguiente:

Víctima 2

“Y me dijo “No wey, no va a ser lo tuyo”, y yo le dije, ¿por qué?, ya hablaste, yo no te pedí nada y le dijiste a la ciudadanía, más de 100 personas de estos proyectos, yo no te pedí nada. No me dio ninguna justificación de nada, entonces le dije “Ok, si tu no me vas a apoyar, pues lo voy a ser yo sola”, porque no le tenemos que hacer eso a la gente. “Y me dijo muy groseramente: “Es tu pedo”, entonces ya de ahí me salí de las oficinas para resolver el problema en donde el señor me había metido”.

En esta tercera declaración, la victima refiere que recibía discriminación y comentarios denigrantes por parte del titular por defender a la comunidad LGBTQ+, además de recibir insinuaciones y propuesta de ámbito sexual, por lo que nos compartió lo siguiente:

Víctima 3

“A los meses de que él inició en las oficinas me señalaba con preguntas personales, de a qué lado le juegas (Respecto a sus preferencias), porque si no sería una lástima, lastima las “n*alguitas” o comentarios como “ocupas un buen hombre para que se te quiten esas malas mañas”. “Una vez de las que le contestaba de que me dejara en paz, me dijo “hay andas muy amargada, te hace falta una buena c*gida y te hace falta un buen hombre así como yo para quitarte eso”, a lo que yo salí enojada y le dejé de hablar un tiempo, me aislé y también me estuvo parando mucho los eventos”.“Traía unos planes yo sobre unos eventos para la comunidad LGBTQ+, a lo que él me responde “Yo no quiero esa bola de p*tos aquí, valen pura v*rga, y ese evento no deja lana.

También, agregó que siempre se refería con insinuaciones con propuestas de tríos, y que le comentó que por eso apoya el fútbol femenino, ya que dijo que “en ese deporte se prestaba para muchas cosas”.

El cuarto caso, platicó la víctima que no recibía material de trabajo, el cual tenía que comprar ella con su propio sueldo, además, después de pasar una situación de salud, el titular no quería aceptar la incapacidad, a menos que fueran de ISSSTE, y que fuera lo mínimo de días que tenía que tomar ya que se venían días de mucho trabajo, por lo que, después de su operación, se vio obligada a regresar pronto a trabajar a las instalaciones.

Víctima 4

“Ahora que pasó toda esta situación de las denuncias habló con el que antes era subdirector de aquí para que hablara con mi mamá para que me calmara, que a él le constaba que nunca me trató mal, cuando él le consta que siempre hubo una negativa hacia mi persona”.

También, mencionó que su jefa, que es coordinadora de su área, la cual sostiene una relación sentimental con el funcionario, por lo que ella no sintió ningún respaldo, además, le dio un aumento de sueldo a pesar de que no ha ido a trabajar en estos días.

Del total de las seis denuncias, dos fueron por acoso sexual, pero solo se tuvo la oportunidad de poder hablar con una víctima, la cual manifestó que, al principio, se comportaba amable, y tras notar la negativa, el titular del INDEM le quitó responsabilidades laborales, las cuales se las daba a otras personas.

Asimismo, compartió que hubo ocasiones en las cuales tenían que transportarse a la zona norte por motivos de trabajo, y que, en el trayecto en coche, fue tocada sin su consentimiento por parte del funcionario, en sus zonas íntimas, sin importarle que no iban solos en el trayecto, a pesar de que le comentaba que dejara de hacerlo, por lo que agregó lo siguiente:

Víctima 5, hostigamiento sexual

“Me metía a su oficina y cerraba con seguro, me quería tocar, llevaba mi mano a su p*ne, todo fue forzado, en ningún momento yo reaccioné de manera consensuada, siempre fue forzado, tocándome, cerrando seguro. Algunas veces estuvo presente el Profesor Quintana, en otro Fabián Ayala, quería que yo le hiciera su declaración, cuando me pidió la silla la jaló y se sentó, se metió para jalarme y me sentara en sus piernas a fuerzas, yo me levantaba y él me jalaba, se reía, se burlaba, y pues Fabián solo se agachaba, yo me imagino que le tiene miedo”.

Para finalizar, las víctimas mencionaron que, tras la publicación que realizó el aún director del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos, el pasado lunes, dichas reacciones y comentarios en mencionada publicación, fueron porque se solicitaron por grupos de WhatsApp y de manera personal, por ello la razón de más de 200 comentarios positivos y casi 350 interacciones.

El día de ayer se llevó a cabo un evento por parte del Indem, en el cual el titular decidió no asistir y enviar a una representante, así mismo el pasado lunes a través de sus redes sociales, dijo que estaba en conocimiento de las denuncias e incluso dijo que intentaron mediar con él, algo que se negó a hacer porque sería aceptar algo que él no hizo.