Al menos 6 muertos y 9 heridos por un tiroteo en Sacramento, California

Al menos 6 personas han muerto y nueve se encuentran heridas, tras un tiroteo que ocurrió la madrugada de hoy en Sacramento, California. A través de las redes oficiales, la policía informó sobre el desarrollo de los acontecimientos, y dio aviso a la población para que no se acercará a la zona y actualizar el número de heridos y muertos.

ADVISORY: 9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time. Please avoid the area as a large police presence will remain and the scene remains active. Please follow this thread for updates. pic.twitter.com/lGhUJCnLWe

Personas que transitaban por las calles en el momento del tiroteo, huyeron después de abrirse fuego; en una zona llena de bares y restaurantes. En videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo la gente corre buscando un refugio, mientras de fondo se escuchan los disparos.

La jefa de la policía de Sacramento, Katherine Lester, informó a los medios de comunicación que los agentes escucharon los disparos en cerca de una zona muy concurrida alrededor de las 2:00 am hora local.

Around 2:30am, I got the call no elected official wants to get.

Another shooting. More lives lost. The national gun violence epidemic has hit our community – again.

I won’t release any specifics until @SacPolice does.

Until then, please take care of each other 💔

— Katie Valenzuela (@katie4council) April 3, 2022