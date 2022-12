Al menos 60 personas viven en situación de calle en Los Cabos

El colectivo “Búsqueda San José del Cabo”, de la mano con personal de la Comisión Estatal de Busqueda de Personas, llevaron a cabo un censo en el municipio de Los Cabos en donde contabilizaron más de 60 personas en situación de calle, así lo informó Rosalba Ibarra Rojas, representante del colectivo.

Ibarra Rojas comentó que les tomó tan solo un día este acercamiento con las personas indigentes en la delegación de Cabo San Lucas y San José del Cabo, lo que aprovecharon para repartir comida y tomar datos de las personas, esto también les ayuda a conocer si alguna de ellas cuenta con reporte de desaparición en otro estado.

Indicó que, por el momento no se han publicado las fichas debido a un procedimiento interno que deberá de realizar la Comisión Estatal de Busqueda de Personas, pues de manera personal revisarán en cada estado sí las personas censadas cuentan con reporte de desaparición, si es así, se llevará a cabo una colaboración directa con la autoridad de sus respectivos estados para regresarlos sin publicar la ficha.

Con relación a la estadística que realizaron, determinaron que en el municipio de Los Cabos existen más de 60 personas en situación de calle, no obstante, al acercarse con ellos para tomar sus datos, la mitad se negó a proporcionarlos.

“Contabilizamos en Cabo San Lucas cerca de 20 a 25 personas, ubicadas, sin embargo, no todos quieren ser censados o no todos quieren darnos sus datos, y no podemos obligarlos, aquí en San José encontramos más que en San Lucas pero te digo, eso fue un día nada más de trabajo, aquí en San José del Cabo como unos cuarenta, pero igual no todos accedieron a brindar, sus nombres o sus identidades”.