650 vehículos fueron regularizados y dejaron de ser “chocolates”

Desde que inició la regularización de vehículos importados en el mes de febrero, y a pesar de todas las pausas que ha tenido el proceso, la Secretaría de Finanzas de Baja California Sur informó que 650 vehículos han legalizado su situación fiscal para transitar libremente por el territorio sudcaliforniano.

Además, indicaron que diariamente brindan 200 asesorías, entre las personas que asisten al recinto de fiscalización ubicado en Chametla y por vía telefónica. Cabe recordar, que el propietario tiene dos opciones para iniciar su proceso, uno de ellos es solicitar una cita en la página web o la otra es llegar al sitio.

En ambos casos les indican cuáles son los documentos que requieren, pero con la segunda opción los ayudan con los formatos y la carta de manifestación de decir verdad. En razón de esto, las autoridades estatales enfatizaron que no es necesario pagar a intermediarios para realizar los trámites.

Un claro ejemplo es el de María Esther Geraldo Collins, que acudió sin cita y asegura que fueron resueltas todas sus dudas.

“Me fue muy bien y nos pusieron la cita para mañana a las once de la mañana, nada más necesitamos traer lo que nos están pidiendo, pagar en el banco y traer el vehículo. Nos dijeron que podemos venir a las diez y para las once a lo mejor ya estamos desocupados. Yo no habíamos venido ni una vez y pregunté qué es lo que debía hacer y sentí que me atendieron bien”.