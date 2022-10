68 torneos de pesca deportiva se realizan esta temporada en BCS

En el marco del disparo inicial del Torneo Bisbee´s Black and Blue, CPS Noticias y Tribuna de los Cabos tuvo oportunidad de platicar con Juan Javier García Davis, coordinador de torneos de pesca deportiva por parte del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), sobre el resurgimiento de los grandes torneos de pesca en el estado y la importancia de las convocatorias que se realizan a nivel nacional e internacional.

“En lo que respecta a nosotros, el gobierno del estado, estamos fomentando la pesca deportiva, haciendo una distribución en todo el estado, en los cinco municipios, teniendo un total de 68 torneos de pesca deportiva. Dentro del estado tenemos un serial denominado Fishing in the five, ‘Pescando en los cinco’, en los cuales tenemos contabilizados 68 torneos de pesca deportiva”, comentó.