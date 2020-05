75 uniformados vigilan la casa del expolicía que mató a Floyd

(Sputnik).- La muerte del afroamericano George Floyd a raíz de una detención violenta ha derivado en protestas masivas. Alrededor de 75 agentes de las fuerzas especiales llegaron a la casa del exuniformado responsable de la muerte de Floyd para protegerle a él y a su familia.

En Minneapolis, alrededor de 150 manifestantes rodearon la casa del exagente de Policía Derek Chauvin, de 44 años, identificado como el principal responsable de la muerte del afroamericano.

Por su parte, unos 75 agentes de seguridad, equipados con cascos protectores y armados con porras de goma, llegaron al lugar para dispersar a los manifestantes y garantizar la seguridad de Chauvin y su familia. Además, las autoridades locales bloquearon todas las carreteras cercanas a la casa del expolicía.

Las imágenes, en las que los uniformados vigilan la casa del expolicía, levantaron la ira de los internautas y han acumulado más de 13 millones de reproducciones en menos de un día.

Pero ¿por qué está en casa?”, “EEUU me asusta”, “parece una reunión de Ku Klux Klan”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

El 25 de mayo, el hombre afroamericano identificado como George Floyd fue detenido por cuatro agentes de Policía. Durante el arresto, fue asfixiado por uno de ellos, que le apretó el cuello con la rodilla durante casi ocho minutos. La víctima falleció en el hospital poco después. Cabe señalar que el hombre incluso no se resistió al arresto, algo que se puede ver en las imágenes captadas por una cámara de seguridad.

“Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor, hombre. No me maten”, repite el detenido en el vídeo del incidente.

La violencia policial contra la comunidad afroamericana ha sido un tema polémico en EEUU en los últimos años. El incidente trae a la memoria el caso de Eric Garner, un afroamericano que murió sin estar armado en 2014 en Nueva York a manos de un policía. Aquel caso, sumado a otros tantos que incluyen a menores de edad, propició el auge del movimiento Black Lives Matter, que realiza campañas contra la violencia hacia los negros en EEUU.