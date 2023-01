Faltan 90 segundos para el apocalipsis

La guerra en Ucrania y el cambio climático entre otros factores llevaron a que el llamado Reloj del Apocalipsis marcara 90 segundos antes del fin del mundo.

El Boletín de los Científicos Atómicos presentó esta semana su estimación de tiempo antes de que el reloj marque la media noche del mundo y de permanecer a 100 segundos por dos años seguidos, se redujo a 90, su medición más cercana hasta ahora.

De acuerdo con la junta de ciencia y seguridad del Boletín y sus patrocinadores, la invasión a Ucrania, la escalada de riesgo nuclear, la amenazas de la crisis climática el colapso de instituciones globales y amenazas biológicas como el Covid-19 han lleva al reloj a estar en este punto.

Today, the Bulletin’s Science and Security Board moved the #DoomsdayClock to #90SecondsToMidnight.

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 24, 2023