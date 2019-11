A Cabildo propuesta de reglamento para garantizar la no discriminación y equidad en políticas públicas que se instrumenten en Los Cabos

San José del Cabo.- El Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos y la consultora Alma Margarita Oseguera, presentaron a integrantes del Cabildo la propuesta de Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Municipal Interinstitucional de Género para la Igualdad, la no Discriminación y la no Violencia contra las Mujeres del Municipio de Los Cabos, que permitirá aplicar políticas públicas en la administración municipal para garantizar la no discriminación y la equidad en la atención tanto para hombres como para mujeres.Así lo dijo en entrevista la consultora Alma Margarita Oseguera, quien dijo que en la reunión de trabajo, el regidor Israel López, de la Comisión edilicia de Estudios Legislativos y Reglamentarios del Cabildo, se comprometió a presentar la propuesta para su revisión, análisis y aprobación en la próxima sesión del Cabildo del 9 de diciembre.

“Este trabajo de coordinación interinstitucional para abarcar todo lo que significa trabajar con la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y la no violencia contra las mujeres, estamos hablando de tres leyes que son las que sustentan el trabajo, el municipio de Los Cabos había estado haciendo todo un esfuerzo, sin embargo el poder concluir con la presentación del reglamento va a facilitar dar cumplimiento a una omisión vinculada con el que pueda tener este sustento jurídico, el reglamento de este Sistema Interinstitucional de Género”, subrayó.

Resaltó que es una propuesta que lo que hace es fortalecer lo que es la transversalidad de la perspectiva de género, que es una obligación de todas las instituciones y es el resultado de la suma de esfuerzos de instituciones, la academia, partidos políticos y sociedad civil organizada y para atender el grave problema de la violencia.

Dijo que es muy importante este esfuerzo, porque es el único municipio que desde el 2014 tiene a sus enlaces de género, pero que ha ido incorporando y fortaleciendo y en esta administración logra concretar algo fundamental que es el reglamento para poder dar voz y fuerza y poder atender esta problemática de la violencia, que es una tragedia en el mundo, México, Baja California Sur, La Paz y Los Cabos”.

Este día ha sido muy importante por esta reunión, donde estuvo presente el presidente de la Comisión edilicia de Estudios Legislativos y Reglamentarios del Cabildo, Israel López Martínez y el abogado Luis Sevilla Alatorre, director Jurídico Municipal y la directora del Instituto de las Mujeres, Lorena Cortés y fue muy importante porque con la asistencia de los enlaces de género -cerca de 50- se hizo la presentación del Reglamento, después de un trabajo de 36 horas con ellos.

Nos da mucho gusto que hayan estado autoridades del Cabildo, porque se comprometieron que el 9 de diciembre iban a abordar la aprobación y van a hacer un trabajo de revisión de toda la propuesta.

Este sistema está conformado por las siguientes comisiones: la Comisión Operativa de Planeación y Presupuesto, Comisión Jurídica, de Cultura y Difusión, Capacitación, Cabildo y de Transparencia y Vigilancia Ciudadana con Perspectiva de Género.