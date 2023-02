De nuevo a custodia “La Barbie” en Estados Unidos

Fue puesto nuevamente en custodia dentro del sistema penitenciario de los Estados Unidos de Norteamérica el narcotraficante Édgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”, luego de que estuvo fuera de la Agencia Federal de Prisiones (BOP) por algunos meses.

El ex operador del cártel de los Beltrán Leyva habría sido testigo protegido en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en México, por lo que, tras su salida de la BOP, el gobierno mexicano especuló que había sido puesto en libertad.

No obstante, el gobierno de Estados Unidos confirmó que “La Barbie” regresó al sistema penitenciario en Florida.

Recordar que hace algunos meses el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, había confirmado su desconocimiento sobre el proceso que seguía el citado delincuente.

“De La Barbie todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad, es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué es lo que sigue. Nos dijo la embajada de Estados Unidos que sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no, eso fue hoy temprano”.