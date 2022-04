Con su éxito “Take on me”, A-ha se estrena en México

La mítica banda noruega A-ha llena de nostalgia y emoción el Auditorio Nacional en su primera visita a México, en donde hicieron un recorrido musical de todos sus éxitos.

La agrupación, que se fundó en 1982 y que nunca había pisado suelo mexicano, hizo que miles de personas enloquecieran con su synth pop, al salir al escenario alrededor de las 20:30 horas.

Arrancando con temas como “Train of thought”, “The blue sky”, “And you tell me”, entre otras, hicieron saltar de emoción a muchos asistentes, los cuales algunos iban acompañados de sus hijos.

“Hola, estamos muy felices de estar aquí, es nuestra primera vez aquí en México y vamos a presentar nuestro álbum debut, espero lo disfruten”, dijo Magne Furuholmen tecladista de la banda.

Para desencadenar los sentimientos a flor de piel de muchos asistentes, su producción decidió quitar los asientos de la parte preferente del recinto, para crear un espacio general, en donde sus fanáticos pudieran hacer lo que quisieran.

“Hola buenas noches, es bueno verlos” dijo el vocalista Morten Harket, quien por momentos se acercaba a los fanáticos que estaban hasta adelante y desataba la locura.

Entre ovaciones y euforia el show continuó con temas como “I dream myself alive” y “Hunting high and low”, la cual hizo cantar a todos mientras prendían las luces de sus celulares y las movían de un lado a otro.

Por varias partes del lugar se pudieron apreciar banderas de México y de Noruega, las cuales agitaban con gran intensidad los fanáticos, con la esperanza de que fueran vistas por la agrupación.

Fue hasta que se empezaron a escuchar los primeros acordes de su gran éxito “Take on me” que el Coloso de Reforma se estremeció y puso a los asistentes que estaban sentados en las gradas de pie.

Tras una breve pausa, los noruegos continuaron el concierto perteneciente a su gira mundial llamada “Hunting High and Low Live”, en donde pudieron deleitar a sus seguidores con nuevos temas llamados “Forest for the trees” y “You have what it takes”.

“Muchas gracias estamos pasando un momento muy agradable”, decía constantemente el cantante.

El tiempo pasó volando para todos los asistentes que esperaron casi cuatro décadas para verlos en vivo, a pesar de ello disfrutaron cada segundo y cada acorde que la banda tocó durante un poco más de una hora.

La velada finalizó con “I’ve been losing you” y “Living daylights”, que eran algunos de los temas más esperados de la noche.

“Muchas gracias México, los queremos mucho”, fueron las palabras con las que la banda se despidió de su público antes de abandonar el escenario.