“A la espera de abrir espacios deportivos en Los Cabos; se hará en 3 fases” Perla Castro

San José del Cabo.- Perla Lizeth Castro Pérpuli, directora general del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (Indem) indicó que han preparado un manual de operatividad o para el retorno de actividades en oficinas y espacios públicos; destacando que ayer volvieron a las oficinas, sin embargo están a la espera de que la autoridad competente les indique, develando que darán inicio con tres fases para la apertura de los espacios deportivos.

“Iniciaríamos en primera instancia con 2 unidades, las más grandes; en Cabo San Lucas, Leonardo Gastélum Villalobos y en San José del Cabo, Rodrigo Aragón Ceseña. Estaremos trabajando sobre error y corrección; iniciaremos con nuestros deportistas para tener un control, cuando ya estemos preparados estaremos abriendo las puertas a todo el público, para que se continúen con los protocolos”.

Destacó que se estarán llevando a cabo tres fases para ir abriendo gradualmente estos espacios, las cuales consisten en lo siguiente.

“La primera fase es atender a los deportistas sin contacto, es decir con entrenamiento individual y nos vamos a enfocar a nuestros deportistas de representación, que tengan competencia en puerta para las nacionales. En la fase 2 alternaríamos los horarios con las puertas abiertas al público y deporte de representación en diversos horarios del día. En la fase 3 es cuando ya estamos en fase de salida y puede entrar público y representación a las unidades deportivas”.

Destacó que de momento no existe una fecha tentativa para abrir de nueva cuenta los espacios deportivos en el municipio cabeño.

Para finalizar, destacó que se encuentran realizando lo propio para la desinfección de las unidades y espacios deportivos, señalando que con la nueva normalidad la ciudadanía debe de ser respetuosa a las indicaciones emitidas por las autoridades de salud, ya que finalmente indicó, la ciudadanía se encuentra protegiéndose de este virus y si no se siguen las indicaciones correspondientes no se podrá salir rápidamente de esta pandemia.