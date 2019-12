“A la espera de la publicación de la Norma Técnica de la “Ley de Desplastifícate” que indica qué sí y qué no se puede utilizar en el estado”: Mayra Gutiérrez

San José del Cabo.- Mayra Gutiérrez Sandoval, coordinadora de la Alianza Desplastifícate indicó que la Alianza concluye el 2019 con varios avances, así como muchos talleres y capacitaciones que se han impartido a más de 50 escuelas y negocios, señalando que desgraciadamente no se publicó la Norma Técnica antes de la “Ley de Desplastifícate” en el estado sudcaliforniano, misma que rige qué sí o qué no se puede utilizar por parte de las empresas, así como negocios.

“Legislativamente hablando dentro de las políticas públicas del estado como sabes la Ley entró a partir del 16 de agosto de este año, pero al entrar esa ley tuvo que entrar antes la Norma Técnica, desafortunadamente no se pudo tener antes del 16 de agosto y esa Norma Técnica ya está concluida, se hizo un grupo de trabajo en coordinación con la Subsecretaría de Sustentabilidad y varios representantes de todos los diferentes afectados y no afectados como han sido hoteleros, Tetra Pack, mercados y las organizaciones de la sociedad civil”.

Reiteró que esta Norma Técnica prácticamente es un diccionario que especifica qué sí y qué no se puede utilizar, misma que ya se encuentra concluida por lo que sólo están a la espera de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ya sea antes de concluir este año o a principios del próximo año 2020, informó.

“Definitivamente esta norma nos dará la pauta en el 2020, para que se pueda regular de la forma correcta esta aplicación de ley, no quiere decir que no se regulaba antes, simplemente quiere decir que ahora sí vamos a saber qué tipo de plásticos en estos tres que se restringieron; como son los popotes, contenedores de unicel y bolsas plásticas, cuáles son las características de los materiales que ya no se pueden utilizar y cuáles son los que sí se pueden utilizar, por desgracia ahorita se tiene el caso de una empresa que solamente pintó el unicel de color café y en su bolsita o empaque nada más le puso ‘bio’ y ya con eso dicen que son biodegradables o compostables y eso definitivamente lo que está haciendo es que las personas se confundan y realmente se está comprando lo mismo, porque eso sigue siendo unicel, desafortunadamente la empresa ni siquiera marcó el unicel con el número correspondiente lo cual finalmente es un engaño; esperamos que una vez que ya se haya publicado esta norma podamos ahora sí indicarle a las personas que manejan este tipo de productos en sus negocios u hoteles o en donde sea, qué productos sí debe de ser y sobre todo qué características deben de tener los productos compostables”.

En materia de los Ayuntamientos indicó que desgraciadamente cada uno es muy diferente:

“Mulegé ha estado presente en cada una de estas reuniones con respecto a realizar la norma técnica, pero hasta ahorita ellos no han modificado el reglamento en su Ayuntamiento para poder regular esta parte de la ley. Loreto está implementando eso de una forma muy positiva y obviamente también necesitan esta Norma Técnica para ir implementándola, pero la mayoría de este municipio está muy sumado e interesado en aplicar esta ley. Con Comundú ha sido bastante difícil porque no le están dando la atención que se necesita, hay mucha intención por parte de la Dirección de Ecología pero desafortunadamente tampoco han publicado el reglamento. La Paz tiene un reglamento, pero ahorita publicó un programa en el cual se va a empezar a aplicar esta parte de la ley, estamos en proceso de hacer algunas observaciones como Alianza Desplastifícate ya que nos percatamos que les hace falta algunos detallitos, que serían importantes ponerlos en la mesa para que sea un poco más efectivo. Los Cabos tampoco ha hecho ninguna modificación a su reglamento”.

Señaló que concluyen este año de manera positiva en el tema de la “Ley de Desplastifícate” sin embargo no de la forma ideal, pues resaltó que es un cambio de hábito para todos los sudcalifornianos lo cual es un proceso que se llevará a cabo poco a poco.

“Es importante resaltar que vamos mucho más adelantados en ese estado que el resto de la República Mexicana a excepción de Quintana Roo, pues acaban de publicar una ley de economía circular en donde están quitando prácticamente desde plásticos como el PET hasta otro tipo de plásticos de un solo uso por lo que ellos sí se encuentran en otro nivel pero también seguimos nosotros en esa dirección”.