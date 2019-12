A más de 5 años del huracán ‘Odile’ parque de Lagunitas se encuentra en total abandono, advierte habitante del lugar

Cabo San Lucas.- Habitantes de Lagunitas primera etapa solicitaron la intervención de las autoridades municipales debido a que posterior al huracán ‘Odile’ el parque de la colonia se encuentra en pésimas condiciones.

Destacó que algunos habitantes del lugar realizan labores de mantenimiento, sin embargo no es suficiente y se requiere más, como un cerco perimetral y retirar la maleza.

Recalcó que las calles están en muy malas condiciones, por lo que sería bueno que representantes de Servicios Públicos dieran una raspada en las vialidades de terracería y de este modo resolver el problema vial, así lo dio a conocer Ana Isabel Cortés

“Que vengan y rehagan el parque que fue afectado por ‘Odile’, quedó muy destruido, situación que no impide a los niños jugar ahí, cuando representa un riesgo, porque el lugar parece selva”, destacó la entrevistada.

Señaló que además de instalar la cerca perimetral y de este modo brindar mayor seguridad a los niños, hay que limpiarlo del exceso de vegetación, a pesar de que algunos vecinos podan algunos árboles y plantas, “los niños están en riesgo de que les salga alguna víbora”.

En cuanto a las calles, dijo que éstas se encuentran llenas de hoyos, además de que no se puede ingresar a la colonia, ya que los automovilistas dejan sus carros mal estacionados, a veces no hay paso en la única entrada a la colonia”.