A punto de la quiebra sector transportista en BCS: Pedro Enrique López

El llamado urgente y desesperado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que bajen apoyos y alimentos, aseveró el coordinador del Transporte Multimodal Nacional en la entidad

Los Cabos.- Al igual que transportistas de Los Cabos el sector transporte en la ciudad capital y en todo el estado enfrentan una difícil situación económica debido a que el 80 por ciento está sin trabajar y hasta el momento no han llegado los programas para una reactivación económica en este sector, por lo que de no bajar los apoyos por parte de los tres niveles de Gobierno, estarían al borde de la quiebra.

Así lo aseveró Pedro Enrique López, presidente de la Unión de Propietarios de Taxis Sitio Estrella, presidente de Alianza de Sitios de Automóviles y Transportes de Alquiler en el estado y coordinador del Transporte Multimodal Nacional, quien hizo un llamado urgente y desesperado tanto al Gobierno de la República, del Estado y municipales que volteen sus ojos a este sector y apoyen para salir de la crisis.

Mencionó que el 80 por ciento de los transportistas están parados y los pocos que están trabajando no ganan ni para el diésel, están a punto del colapso económico y la pregunta que todos se hacen es hasta cuándo van a aguantar, porque no hay fecha para la salida de esta pandemia, por lo que están muy preocupados.

Subrayó que esta situación la enfrentan unos 10 mil transportistas y sus familias en todo el estado, no es privativo sólo de Los Cabos o de La Paz, en lo que va de la pandemia ni siquiera se les ha apoyado con combustible para mantener el costo de la operación de las unidades, tanto de taxis como de urbano y colectivos, para al menos tener una unidad por ruta y darle servicio a la gente que se mueve en las colonias y que no tienen cómo transportarse.

En cuanto a los créditos, sostuvo el líder transportista, pensaron que iban a ser apoyados por créditos de parte de la Secretaría del Bienestar, pero hasta el momento no han otorgado ninguna ayuda a ningún transportista, además el apoyo con despensas ha sido mínimo en este sector, señalando que apenas si un 20 por ciento de la gente ha contado con este beneficio.

“Del sitio Estrella otorgaron alimentos a 29 personas de poco más de 145, y así preguntando en las demás organizaciones prevalece el mismo panorama, por lo que estamos muy preocupados y ojalá y pronto llegue la ayuda de parte de los tres niveles de Gobierno”.

En cuanto al servicio que prestan a la comunidad, puntualizó que lo están otorgando pese a que no les alcanza ni para la compra de diésel, pero lo que sucede es que hay muy poco pasaje y vienen trabajando con números rojos, por eso el urgente y desesperado llamado a las autoridades a que volteen sus ojos hacia el sector del transporte público.