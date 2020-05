A quedarse en casa y seguir recomendaciones sanitarias llamado del director de Servicios de Salud en BCS

Cabo San Lucas .- El director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salubridad en Baja California Sur, Heriberto Soto Haro, hizo extensivo el llamado a los ciudadanos de Los Cabos y de todo Baja California Sur a seguir con las medidas de confinamiento y guardar sana distancia, así como continuar con las medidas higiénicas del lavado de manos, porque el estado sigue en semáforo rojo y el no seguir las recomendaciones puede generar aumento del problema.

Mencionó que Baja California Sur está entre el 10 y 12 por ciento de ocupación de las camas destinadas para el Covid-19 lo cual da buenos alientos para decir que la capacidad instalada hospitalaria ha sido suficiente de momento, y se espera en verdad por el bien de la ciudadanía que no se llegue a saturar.

Por eso fue muy enfático en el llamado a la población a seguir en el confinamiento, porque a últimas fechas se ha observado mayor movilidad tanto en La Paz como en Los Cabos, cuando aún se está en etapa de alerta.

Sin la participación de la ciudadanía no será posible superar lo más pronto esta pandemia, subrayó.

“Sabemos que ha sido difícil, así lo han manifestado dentro del comité, nosotros también queremos que se abra lo antes posible y volver a esta nueva normalidad que se ha denominado, necesitamos ser pacientes, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informará la toma de decisiones en materia de salud, la más conveniente para toda la ciudadanía y lo haremos público en su momento, pero en estos momentos pedimos a la ciudadanía sea paciente”.

Por el momento no hay cambios en Baja California Sur, sigue el semáforo en rojo y zona de riesgo, por eso la insistencia a los ciudadanos a ser pacientes, mantenerse en casa y seguir con los cuidados de higiene y de sana distancia.

Recordó el funcionario de Salud que el Estado como sector Salud tiene contempladas 350 camas para la atención de Covid en esta primera etapa, además de 145 ventiladores y están por llegar 100 más, lo que dará una capacidad ya en pocos días de casi 250 ventiladores.