A romper creencia de que personas con discapacidad no pueden desarrollarse en lo laboral: CAM

Cabo San Lucas.– Ruth Estrada, directora del Centro de Atención Múltiple (CAM) Juan Pedrín Castillo, dio a conocer que la sociedad debe romper con la creencia de que una persona con discapacidad no puede desarrollarse laboralmente, cuando los tiempos son otros, debido a que ya existen las herramientas para que puedan desarrollarse hábilmente en alguna actividad laboral, “a veces decimos sí pueden y que entren al ámbito laboral, pero no sólo es eso, sino que entren y se queden”.

Destacó que los alumnos con discapacidad siempre están en un proceso de crecimiento en cuanto al desarrollo de habilidades motoras, así como de comunicación e interacción social y en el que vamos avanzamos.

“Es necesario que las personas sigan trabajando en el tema de la inclusión; a nivel social se le está dando mucha importancia y en todos los sentidos, entre ellos el que no se les niegue la entrada a ninguna institución y de que participen activamente en el desarrollo y productividad de la comunidad”, dijo la entrevistada.

Puntualizó que la discapacidad no debe de verse como una limitante, sino como una oportunidad de crecimiento y sensibilización para una comunidad, “actualmente en el CAM turno matutino se tienen 107 alumnos y la misión de la escuela es que los alumnos obtengan las habilidades de comunicarse y mejorar su desarrollo personal”.

Añadió que otro de los objetivos del plantel es que los padres de familia se relacionen con las actividades y reuniones escolares, para de esta manera trabajar de manera conjunta en el buen desarrollo del estudiante y con esto obtener grandes avances en su aprendizaje.