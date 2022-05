De las pistas a Toy Story: Lecrerc y Sainz prestarán su voz en Buzzlightyear

¿Recuerdas que en octubre te hablábamos de uno de los spin off más esperados por los fans de la saga de Toy Story, Buzz Lightyear? Bueno, en ese entonces todos saltamos de emoción por la participación de Chris Evans como Buzz en la versión en inglés.

Hoy hay más noticias, porque la Fórmula Uno también tendrá un papel importante en la ficción de los juguetes, se tendrá la incursión de dos de los pilotos más veloces. Te contamos más adelante de qué se trata, sigue leyendo.

You know his name, now discover his story.

On June 17, see Disney and Pixar’s #Lightyear, only in theaters. pic.twitter.com/iD8fMvd4EE

— Disney and Pixar’s Lightyear (@PixarsLightyear) April 21, 2022