¿Aaron Rodgers es la Paty Navidad de la NFL?

El mariscal de campo, Aaron Rodgers, de los Green Bay Packers, dio positivo al COVID-19, así lo informó la liga el pasado miércoles. El jugador de 37 años, que ha tenido una exitosa participación en el liderazgo de uno de los equipos más populares de la NFL, hoy sorprende, no tanto por el resultado de la prueba, sino por sus declaraciones, al comentar que no cree en la vacuna contra el coronavirus.

La sorpresa, para los fanáticos del fútbol americano, no llega en un buen momento: los empacadores se enfrentarán el domingo con el campeón de la Conferencia Americana de 2020; uno de los equipos más populares, pues estuvieron a punto de llevarse el Vince Lombardi el pasado Super Bowl: los Jefes de Kansas City, capitaneados por un mariscal de campo de élite, Patrick Mahomes.

La noticia ha despertado polémica en el mundo deportivo, porque Rodgers, al inicio de la temporada, discutió su estatus de vacunación ante los medios de comunicación, declarando que estaba vacunado:

Hoy, tras saber el estado de salud de Aaron, se le ha cuestionado de nuevo si se vacunó o no, y el porqué mintió.

En el programa, The Pat McAfee Show, Rodgers mencionó las razones por las cuales no se vacunó. Dijo que es alérgico a un ingrediente de dos de las tres vacunas aprobadas en Estados Unidos, Moderna y Pfizer; vacunas conocidas como ARNm. Puntualizó que recibió un tratamiento especial para aumentar su inmunidad, solicitando a la NFL, en ese momento, que los considerasen vacunado, pero perdió la apelación.

“Everyone in the organization knew i wasn’t vaccinated.. people in the media knew it & they sat on it for months” ~@AaronRodgers12#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/32MSmwNyPd

