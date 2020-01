Abierta investigación sobre caso Palmilla: regidora Tabita Rodríguez

San José del Cabo.– Aunado a que el Cabildo de Los Cabos avaló a petición de la regidora Tabita Rodríguez, presidenta de la Comisión edilicia de Desarrollo Urbano, revocar la licencia de construcción de la caseta en la playa Palmilla, el asunto no termina ahí, toda vez que sigue abierta una investigación para deslindar responsabilidades del porqué fueron modificados los poligonales de las dos secciones del predio donado al Ayuntamiento por la familia González.

Así lo observó la propia regidora Tabita Rodríguez Morales, quien dijo que desconoce por qué fueron modificados los poligonales sin que fuera sustentada esta medida a través de una sesión de Cabildo.

“Eso ahorita todavía estamos en tema de investigación, todavía el día de hoy en la mañana recibí información por parte del área de Catastro, que desde ayer ellos con todo el apoyo están cooperando para que esto se pueda esclarecer, no entendemos quién ni cuándo fue la modificación de ese polígono, ni quién lo autorizó, todavía no puedo decir qué administración fue pero estoy en ese proceso y en estos días próximos daré cuentas de quién fue la administración que realizó la modificación de los polígonos”, subrayó la edil.

Puntualizó que esos polígonos corresponden al área que fue donada al Municipio, por lo que se trata de patrimonio del Ayuntamiento de Los Cabos,

“Son dos secciones, dentro de las dos secciones, las dos fueron modificadas, por error, por omisión o por corrupción, hay modificaciones en los poligonales y eso solamente lo pudo haber autorizado la figura del Síndico a través de sesión de Cabildo, no encontramos antecedentes de esa naturaleza por lo que deducimos que fue un acto de corrupción”.

Informó la Regidora que está en proceso de investigación este hecho y en la sesión ordinaria del día viernes solicitó en su posicionamiento que sea a través de la Sindicatura y la Contraloría Municipal que se tomen las acciones pertinentes, porque al final de cuentas son a las áreas a quien les corresponde por ser inmuebles que forman parte del inventario del Municipio.

Por lo que respecta a la licencia de construcción para la caseta que están instalando en la playa ícono de San José del Cabo, dijo que el llamar a cuentas al director de Desarrollo Urbano le corresponde completamente a la Contraloría, “de nuestra parte creo que hemos hecho todo el trabajo de investigación de la licencia de construcción en mención, agradezco a todos mis compañeros ediles que el día de hoy nos sumamos como equipo de trabajo para hacer que las cosas que son del pueblo se respeten y para que todos los accesos libres a playa sean efectivamente libres, que no se tenga ningún problema para poder circular en ellos”.

Dijo que cree que la alcaldesa Armida Castro Guzmán no estaba enterada de que el funcionario municipal firmó la licencia que fue otorgada el 4 de junio del año pasado y dolosamente la obra no inició hasta principios del mes de diciembre, cuando todos salían de vacaciones.

“Es ahí donde una servidora a través de las redes sociales y ciudadanos interesados en el problema, me dan la información y empiezo a hacer la investigación, aunque estábamos en periodo de vacaciones nos pusimos a trabajar con la finalidad de llegar a esta primera sesión de Cabildo del mes de enero solicitando la revocación de dicha licencia”.

Confirmó que estuvo intentando comunicarse muchas veces con el Director General de Desarrollo Urbano municipal, con lo cual hasta el día de hoy no ha tenido éxito por tanto dijo no entender el motivo de haber otorgado una licencia y no haber analizado ni haber llegado al fondo de la situación para poder estampar su firma.

“Claro que está comprobado que el Director firmó, el documento fue exhibido en la sesión de Cabildo, la licencia fue emitida y otorgada por el director de desarrollo urbano, Ernesto Amador”, recalcó.

Al preguntarle cuál es la situación jurídica del balneario, sostuvo que está situado en un terreno que es propiedad del Municipio, que es propiedad de los cabeños, quienes tienen la libertad de poder acceder libremente.

Además indicó que están también por retirar la pluma que pusieron en el acceso a la playa, pluma que no debería estar, recordó que esa playa en particular en 1993, la circulación de la carretera a cuatro carriles era por aquél lado y se llegaba directo a la playa, al balneario, cuando cambian el trayecto de la carretera entonces no le quedó al desarrollador más que dejar el acceso por donde ellos transitan, pero si quieren que el acceso sea igual deben de permitir y abrir un camino donde el paso de servidumbre sea libre como o marca la ley.