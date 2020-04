Abierto de Madrid virtual ya tiene 24 tenistas confirmados

Madrid.- Los tenistas David Ferrer, Frances Tiafoe, Belinda Bencic y Sorana Cirstea son los nuevos confirmados para jugar el Abierto de Madrid virtual, un torneo sin precedentes que comenzará en menos de 10 días.

Aunque se retiró del tenis profesional el año pasado, el español David Ferrer tomará el control la próxima semana y volverá a las canchas de una forma distinta para aportar en la lucha contra el COVID-19.

“Tengo muchas ganas de participar. He sido jugador de videojuegos en el pasado, así que espero que no se me haya olvidado. ¡Estoy entrenando ya para estar listo!”, aseguró el ganador de 734 partidos y 27 títulos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).