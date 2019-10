Aborda iniciativa privada problemática de falta de personal de Migración y Aduana en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos

Carlos Vázquez, de Grupo Solmar, dijo que es urgente atender esta problemática ante el inicio de la temporada alta turística, ya que esta situación genera mala imagen del destino y si es necesario que empresarios aporten recursos, habría que plantearlo en una mesa de trabajo. De igual forma se expresó Francisco Javier Olivares, presidente ejecutivo de Asudestico

San José del Cabo.- En el marco de la reunión de la Comisión Consultiva 2019 del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), representantes del sector empresarial de Los Cabos plantearon la urgencia de resolver el problema de falta de personal en el área de Migración y de Aduana en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, que genera una mala imagen al turista internacional que arriba al polo turístico.

Carlos Vázquez, del Grupo Solmar, luego de felicitar a los directivos del GAP y al administrador del aeropuerto, Francisco Villaseñor por la inversión y los cambios importantes en la terminal aérea, retomó este tema de falta de personal en Migración y Aduana que genera una mala imagen del destino turístico plus que es Los Cabos.

“Desafortunadamente nuestra primera impresión del turista es la falta de personal, no nada más de Migración también de Aduana, no es un tema reciente, llevamos 20 años, a mi me tocó personalmente ir a la Segob en el anterior Gobierno federal con el entonces secretario Chong a solicitarle nos mandara personal de Migración por temporada alta, en respuesta se recibió personal de apoyo pero a los tres meses volvimos a lo mismo”.

“Pongo una pregunta como sector privado, ¿Cómo resolvemos este problema inmediato?, viene una temporada fuerte, cómo podemos coadyuvar, ayudar a la autoridad federal, entendemos que hay recortes, que tienen un tema en el Sur del país, que es un nuevo gobierno pero tampoco esperando a que la autoridad resuelva nuestro problema, nosotros podemos coadyuvar y hacer lo que se tenga que hacer, Fiturca que tanta inversión promueve en el municipio, para que el día de mañana un cliente llegue molesto que tardó una hora y no por el proceso del trámite migratorio sino por la falta de personal”, sostuvo.

Dijo que llegó hace una semana de San Diego y pudo darse cuenta que había 6 personas atendiendo con 20 módulos disponibles en Migración, esto no es posible, observó, por lo que hay que ver cómo ayudar al departamento de Migración y Aduanas, “si hay que meterle recursos, encantado, como sector privado hacer mesas de trabajo para lograrlo”, planteó.

También, comentó que Francisco Villaseñor durante su exposición abordó el tema de capacitación, por lo que preguntó si en esta capacitación se incluye a la autoridad federal para la atención al cliente, porque la atención al detalle es lo que marca la diferencia entre un destino de primera y uno de tercera.

Por su parte Francisco Javier Olivares, presidente ejecutivo de Asudestico, también planteó el problema de falta de personal en Migración, abundó que se entiende lo que es la burocracia, hay convenios entre el Gobierno federal y estatal por lo que podría ser a través de estos convenios explorar la posibilidad de reforzar las áreas de Migración y Aduana en el aeropuerto.

“El problema ya lo tenemos, ya viene la temporada alta turística, ojalá y se tomen cartas en el asunto, ya que es urgente solucionarlo ante el inicio de la temporada alta”.