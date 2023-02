Se abstiene PRD de opinar sobre caso Isidro “N”

Con el proceso a vinculación sobre el caso de Isidro “N”, por supuestos ilícitos cometidos durante la gestión de gobierno en la pasada administración estatal, el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Noé de la Rosa Escalante, opinó ser respetuoso de los procedimientos judiciales que se están realizando, por lo cual, no hará comentarios al respecto.

El líder de la citada organización política, sostuvo que no va a politizar el tema como se ha querido hacer; sin embargo, reconoció que la justicia debe ser aplicable para cualquier persona, sean de los gobiernos actuales o los anteriores y sus corrientes políticas.

“Estoy de acuerdo que la justicia se aplique a quien la haga, la tiene que pagar. Estoy totalmente de acuerdo, solo que debemos prever que esto no sea una moda sexenal, donde se castigue a los de enfrente y a los míos no. Vamos a ser respetuosos de la ley siempre y cuando sea acorde a derecho. La ley debe ser pareja, no debe ser de tipo político, tal como se está utilizando, no solamente en este en este gobierno, esto viene desde gobiernos anteriores, recuerden lo que ha pasado cuando han gobernado diferentes colores”.

En este sentido, el líder del sol azteca recordó que aún quedan varios temas por irregularidades que se encontraron en el legislativo, a los cuales no se les ha dado esclarecimiento, tal como el caso de la cuñada de un ex diputado que fue proveedora del Congreso del Estado, así como los gastos por los 17 millones de pesos que no han podido ser comprobados, por mencionar algunos.

“Hay que recordar que la legislatura anterior también se dieron varios casos irregulares, por ejemplo, la cuñada de un diputado abastecía algunas cuestiones en el Congreso; hoy en día algunos hijos y familiares de funcionarios siguen siendo proveedores en temas diferentes para el gobierno. Hay que esperar también la auditoría del Congreso y ver qué dice sobre la legislatura anterior porque hay muchas cosas irregulares que en su momento se platicaron y que no vemos todavía respuestas”.

Asimismo, al ser cuestionado por CPS Noticias respecto a la presentación de denuncias formales en contra de exservidores públicos que, presuntamente, han realizado actos ilícitos, de la Rosa Escalante detalló que harán los señalamientos necesarios una vez que tengan las carpetas y verificaciones correspondientes a cada caso.

“En cuanto tengamos las carpetas y las verificaciones de los temas que aquí se están planteando y analizando, por supuesto que nosotros también vamos a hacer también los señalamientos necesarios, sobre todo del tema tan llevado y traído, y conocido por la sociedad sobre la legislatura anterior, y que no tenemos todavía un resultado y parece ser que ya todo quedó en paz”.

El representante del PRD reiteró que su partido estará atento a los resultados que exponga la contraloría del palacio legislativo, sobre los excesos que se cometieron y que hasta ahora continúa sin presentar avances.