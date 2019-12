Acaba temporada ciclónica con recursos del Fonden que no han aterrizado desde el 2017

Leticia Hernández Vera, Esmeralda Ocampo, Guillermina de la Toba, Ligia Romero Gutiérrez y Graciela de la Cruz

Los Cabos.- Concluye ayer 30 de noviembre temporada ciclónica 2019, con muchos pendientes, la solución al grave problema de las miles de familias que habitan en zonas de alto riesgo, solución a los casos de Puerto Nuevo y Chula Vista y con los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que no han aterrizado desde el 2017.

De los 19 fenómenos hidrometeorológicos pronosticados en 2019 por la Conagua, hubo 18 prácticamente hasta un día antes de concluir la temporada, reveló Protección Civil. De este número cuatro ciclones causaron los mayores efectos en Los Cabos.

Erick Santillán, director municipal de Protección Civil en Los Cabos, reveló que de los 19 fenómenos hidrometeorológicos que se tenían pronosticados por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hubo 18 prácticamente hasta un día antes de concluir la temporada ciclónica 2019, además de 4 depresiones tropicales como esta última actividad atmosférica, sin embargo dijo que la respuesta que se tuvo por parte de Protección Civil así como de la población en la capacitación y simulacros fue muy buena; con relación a las zonas de riesgo que fueron detectadas en Chula Vista, Puerto Nuevo y Monte Bello, destacó que continuarán con los trabajos por la inconformidad que existe por parte de los residentes.

“Se continúa el trabajo de vigilancia en las zonas de riesgo, se ampliaron los planes ejecutivos por parte de Conagua para poder realizar los trabajos de mitigación, además se sentaron con las autoridades de Infonavit y Fovissste para ver todo el procedimiento que se tendrá que realizar ya que existe mucha inconformidad por parte de mucha gente, y de los eventos, sólo se presentó una persona fallecida, y ahorita nos encontramos relativamente bien”.

Destacó que en el municipio de Los Cabos fueron 2 huracanes y 2 tormentas tropicales de las formaciones meteorológicas que impactaron y pasaron cerca del territorio cabeño en esta temporada ciclónica 2019, proyectadas para el Pacífico mexicano.

“Digamos que son números crudos, nos faltó la formación de un evento pero ya está por concluir la temporada aunque no estamos exentos, pero de los 18 fenómenos hidrometeorológicos que se formaron, 2 pasaron cerca y otros 2 impactaron en esta época”.

Informó que Protección Civil a nivel estado ha estado manejando el dato de 35 mil personas que habitan en zonas irregulares o de invasión, lo cual, dijo, equivale a 13 mil familias, por lo que estuvieron llevando a cabo capacitaciones en brigadas comunitarias así como el trabajo de prevención de riesgos hacia la comunidad y pláticas, por lo que señaló que derivado de este trabajo fue que se obtuvo buena respuesta por parte de la ciudadanía durante las contingencias que se presentaron en el municipio, por lo que destacó que no se bajará en ningún momento la guardia para mantener en constante capacitación a la comunidad.

Con relación a los efectos del cambio climático en la mayor frecuencia y fuerza de fenómenos hidrometeorológicos, señaló que sin duda estos cambios han quedado evidenciados en esta temporada ciclónica 2019, ya que dijo, fue algo atípico la formación de huracanes al inicio y final de la temporada, mismos que sólo se presentaban en agosto y septiembre del 2018 a años anteriores.

“Hay que tomar en cuenta que ahorita ya son demasiados los cambios que hay a nivel temperatura y clima, por lo que eso de alguna u otra forma afecta no nada más a la comunidad sino también al espacio, por lo que habría que crear conciencia para poder realizar pequeñas acciones que contribuyan a reducir el cambio climático. A nosotros no nos habían tocado huracanes al inicio de la temporada ciclónica o casi al final, por lo que ha sido algo histórico ya que años anteriores se tenían estos fenómenos meteorológicos de agosto a septiembre y este año fue completamente atípico”.

Añadió que es de suma importancia el no bajar la guardia y confiarse, ya que entiende que para mucha gente es difícil aceptar las situaciones, sin embargo destacó que la naturaleza no tiene palabra y como Protección Civil les corresponde llegar a ser completamente resilientes y también la sociedad.

Se apreció una población más comprometida con el tema de la prevención: Bomberos de CSL

Juan Carbajal, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, dio a conocer en esta temporada ciclónica que concluye este 30 de noviembre se apreció a una autoridad y una población realmente comprometida en el tema de la prevención, sin embargo hay temas pendientes que resolver como las invasiones en zonas de alto riesgo y la vulnerabilidad en la que se encuentran miles de personas defraudadas de manera descarada por los intereses políticos de unos cuantos.

Asimismo dijo que hay leyes que deben armonizarse para sancionar y castigar a quienes permitieron las construcciones en zonas de alto riesgo, la Ley General de Protección Civil prohíbe las edificaciones en zonas de gran vulnerabilidad, que es considerado un delito grave, sin embargo en Baja California Sur no puede procederse debido a que las legislaciones locales no están armonizadas, “no ha sido adoptada por parte de la legislación estatal y mucho menos se ha tomado en consideración por parte del Código Penal”.

Explicó que en esta temporada de lluvias se ha venido mejorando paulatinamente la cultura de la autoprotección, debido a que la población ya entendió que debe de prepararse con tiempo, tan pronto como la autoridad de Protección Civil u otras fuentes dan a conocer la cercanía de un fenómeno meteorológico, “la población se empieza a preparar, gente que seguramente enfrentó el embate del huracán ‘Odile’ en 2014 o la tormenta tropical ‘Lidia’ del 2017 y que sabe que nuestro municipio es endeble ante la menor lluvia”.

Añadió que otro aspecto a considerar es que la Dirección de Protección Civil está llevando a cabo un buen trabajo de protección y en el que Bomberos ha sido testigo de las alertas, hay una gran diferencia con respecto a otras administraciones públicas en donde no había un cabal seguimiento de los fenómenos meteorológicos, “el trabajo hasta ahora ha sido aceptable por parte de Protección Civil, demás autoridades de las diferentes instancias de gobierno, sin embargo quedan temas pendientes como el hecho de las invasiones en zonas de riesgo que ahí no se han tenido avances y que representan un reto y riesgos que tiene la sociedad”.

Refirió que hay una gran cantidad de personas asentadas en zonas de riesgo y alto riesgo, tampoco se ha visto avance en cuanto a los asentamientos humanos construidos de manera formal como Chula Vista y Puerto Nuevo, así como otras unidades habitacionales en áreas vulnerables y que desde luego violan el Atlas de Riesgo y sobre todo que la autorización de estos desarrollos no vino de gente técnica sino de personas que estaban en una posición política y se les hizo fácil autorizar sin tomar en consideración aspectos técnicos de los que hoy se están pagando las consecuencias.

Puntualizó que falta mucho por avanzar, por lo que se requiere de un trabajo en conjunto y no sólo de las autoridades, sino de la misma población, cuando se habla de la gente asentada en zonas de riesgo y que es un tema toral a nivel internacional en cuanto al manejo de Protección Civil, “la gestión de riesgo no sólo compete a la autoridad, también compete a los ciudadanos, todos somos corresponsables ya que tenemos que ser conscientes de dónde compramos o dónde construimos y obviamente la autoridad debe ser responsable en el momento de autorizar los asentamientos humanos y cerciorarse de que están autorizando las construcciones en áreas que no sean de riesgo”.

Subrayó que hay un avance en la legislación en materia de Protección Civil, sin embargo hay un tema pendiente y el Congreso debería de legislar, en la Ley General de Protección Civil hay una articulo el 84 que desde el 2012 señala que es un delito grave construir en zonas consideradas de alto riesgo, sin embargo ha quedado como una mera enunciación de la Ley, “no ha sido adoptada por parte de la legislación estatal y mucho menos se ha tomado en consideración por parte del Código Penal”.

Refirió que en los caso de Chula Vista y Puerto Nuevo, se vislumbra que se está ante la comisión de un ilícito, gente que permitió se construyera ahí, la empresa misma que construyó y que podrían verse implicadas en la consumación de un ilícito, ya señalado en la Ley General de Protección Civil, pero esta enunciación nunca se concretó ni en la Ley Estatal de Protección Civil ni el Código Penal, debido a que se siguen cometiendo los mismos vicios y es importante que legisladores locales tomen en consideración adecuar esta disposición establecida en la Ley General de PC en un tipo penal dentro del Código Penal, “es decir el autorizar construcciones en zonas de riesgo tanto para las autoridades como las empresas lo hacen en realidad se sancionen y no se deje en el desamparo a cientos de personas que compran sin saber si estos tipos de bienes están en zonas seguras, personas que son descaradamente defraudadas y sin posibilidad de resarcirles el daño”.

Concluyó diciendo qué en el caso de Chula vista y Puerto hay una corresponsabilidad de las autoridades en el que obviamente hay una responsabilidad del ciudadano que debe de informarse y saber en dónde compra, pero sobre todo conocer sus derechos para su defensa.

Seguimos en la misma incertidumbre, con un futuro incierto al no haber reubicación: Vecinos de Puerto Nuevo y Chula Vista

Tras concluir la temporada de huracanes, vecinos de Puerto Nuevo y Chula Vista, coincidieron que aún continúan en la misma situación, es decir sin ninguna obra de protección, todo se ha quedado en el aire de parte de las autoridades.

“Por fortuna no hubo ningún huracán que nos haya impactado como la tormenta tropical ‘Lidia’, en esta ocasión las lluvias fueron bondadosas con nosotros y no nos pasó nada pero no porque haya tenido alguna ayuda de Protección Civil porque en si seguimos en las mismas condiciones”. Reiteró Miriam Sandoval.

Si bien es cierto dijo ya concluye la temporada de huracanes no por eso se deberá dejar en el olvido, más bien existe margen de tiempo muy bueno para que haga algo concreto y no solo palabras

“Ya es tiempo que se hago algo concreto y no simulaciones, obras de protección incluso la reubicación que siempre hemos venido pidiendo y no estar en cada temporada huracanes y con el miedo de que algo nos pase”.

Por su parte Sergio Lozoya presidente de vecinos de Chula Vista indicó que siguen creyendo en Santa Claus porque nadie les hace caso

“No de hace nada para mejorar la situación nos siguen dando atole con el dedo y seguimos con la zozobra y el miedo que cualquier lluvia se va a llevar nuestras viviendas y patrimonio que con tanto esfuerzo estamos pagando mes con mes, ni Infonavit ni Fovissste se han hecho cargo, simplemente hacen caso omiso de la responsabilidad; ni las autoridades de los tres niveles de Gobierno, entonces, esto sigue pintando como un fraude monumental desde las administraciones pasadas a la actual”.

Por lo anterior indicó que acaba la temporada de huracanes pero ellos siguen habitando una zona de riesgo

“Ya han pasado varios años y no pasa nada, aún estamos en las mismas condiciones”.

Al fin un respiro al concluir temporada ciclónica: vecinos del vado de Santa Rosa

Al concluir hoy temporada ciclónica, vecinos del asentamiento irregular conocido como “vado de Santa Rosa” aseguraron que al fin pueden tomar un respiro ante la incertidumbre que se vive en estos meses en Los Cabos, ante la posible llegada de algún fenómeno meteorológico que amenace las zonas de alto riesgo en la que se encuentran muchas familias, sin embargo; destacaron que en lo que va del año en curso no recibieron afectaciones mayores en sus viviendas e incluso ayudó mucho la reciente construcción del “Puente Chaparro” en la carretera Transpenisular.

Elizabeth Pérez habitante del asentamiento irregular, comentó que este año no tuvieron tantas afectaciones como en años anteriores y que seguirán preparándose para las temporadas futuras.

“Yo creo que el peligro no nada más es aquí en lugares de alto riesgo, sino en todo en San José porque todos estamos conscientes de que estamos en una pequeña isla y el riesgo que corremos aquí, lo corren todos; con el huracán ‘Odile’ todo se destruyó, con ‘Lidia’ no nada más acá; las desgracias ocurren en todos lados, no sólo en las zonas de riesgo, año con año pasa lo mismo, así que nos tenemos que preparar para la temporada de huracanes” indicó.

La ciudadana explicó que no tiene en mente irse a vivir a otra zona porque asegura que el riesgo se encuentra en todos lados; detalló que al ser una persona que se encuentra viviendo en una “invasión” es por una razón y esa es, la económica, lo poco con lo que cuentan es en la vivienda que tienen en el sitio.

De igual manera Choco Zárate compartió para las cámaras de CPS Noticias que se viven momentos de angustia durante las lluvias y que el gobierno no les da una solución, asimismo, hizo un llamado para la alcaldesa Armida Castro Guzmán, “el gobierno de Los Cabos se debería de poner las pilas para que nos armen un canal aquí, dicen que el vado es un basurero, y no es así; humildemente, pero se puede vivir en buenas condiciones, nada más es cuestión que el gobierno se ponga las pilas para regularizar el lugar y que nos den oportunidad de quedarnos aquí”.

Finalmente, ambos ciudadanos coincidieron en que han pedido que se les reubique a un lugar seguro, solo que se han quedado a la espera, que al parecer va a durar una eternidad, y mientras esa situación no se resuelva no les queda de otra más que quedarse donde están.

No más plazos, legisladora presionará a la Federación para que entreguen los recursos del Fonden del 2017; urgen leyes que agilice la dotación del recurso, Ana Ruth Grande

Ana Ruth Grande, diputada federal del Partido del Trabajo en Baja California Sur, dio a conocer que es inadmisible que los recursos del Fondo de Desastres asignados en 2017 y que aún no se han aplicado, no cumpla con la función para la que fue creado y que es cubrir la necesidad del momento, por lo que exhortará el próximo martes ante tribuna del Congreso de la Unión la agilización de los recursos destinados para Baja California Sur y no sólo el de hace 2 años sino también los asignados en esta última contingencia, asimismo dijo que buscará los mecanismo para que se agilicen los trámites para la dotación de este apoyo, por lo que se ejercerá presión ante la Comisión Nacional del Agua para que haga su trabajo y los recursos lleguen a donde deben de llegar.

Explicó que la burocracia efectivamente impide que los trámites para obtener los recursos del Fonden no sean eficaces ni eficientes, afirmando que desde el 2017 se inició la gestión para obtener los recursos.

Es importante que se revisen las disposiciones legales y regulatorias que confluyen en este tema para tratar de hacer procedimientos más rápidos, sobre todo en el caso de las recientes lluvias que generaron otro tipo de perjuicios que también son causa para obtener recursos del Fonden, “hay que buscar que el procedimiento sea más rápido, legisladores aunque no tengan injerencia al procedimiento como tal, sí podemos ejercer presión política y llamar la atención a las autoridades en este caso Comisión Nacional del Agua, mismos que tienen que realizar el dictamen que se requiere para que los recursos lleguen”.

Destacó que el martes subirá a tribuna en el Congreso de la Unión, para plantear el exhorto y los recursos del Fonden no sólo del 2017, sino también los que correspondan a los daños que se han visto y medido en esta última semana en Baja California Sur, “realizaremos de igual modo los procedimientos para plantear algunas precisiones, modificaciones necesarias para abreviar los procedimientos para obtener estos recursos”.

Precisó que no se puede iniciar un procedimiento, cuándo hay otro atrás y que no se ha concretado; con qué esperanza se va a tener, si existe un referente del evento del 2017, tenemos que empujar en ese sentido y de alguna manera establecer condiciones más apropiadas.

Concluyó que en la revisión de las cuestiones legales que se aplican en el tema, tienen que promoverse iniciativas que reduzcan los plazos; “ y que no por ello, se ponga en riesgo la objetividad del recurso, al contrario hay que reducir el tiempo, ya que las circunstancias y los daños son evidentes, el recurso cuando llega no cubre la necesidad del momento, es decir pierde su eficacia y la visión para la que se crearon estos fondos”.