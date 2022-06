Acceso Palmilla punta del iceberg en irregularidades cometidas por exsíndico

Lo del acceso a la Playa Palmilla en San José del Cabo y que pretenden privatizar, es sólo la punta del iceberg en cuanto a las malas decisiones del pasado síndico municipal, Alejandro Fernández Briseño, tal vez premeditadas, por ignorancia, indolencia o apatía; misma mala praxis ocurrida en la comunidad de La Playa, en el que un particular se adjudicó un camino municipal, así lo dio a conocer la ex presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano de la pasada administración municipal, Tabita Rodríguez Morales.

“El único responsable, es él, tú como ciudadana, sí te enteras que te quieren quitar un camino que es municipal, te pones al tiro y empiezas a denunciar, pero al final el único responsable y que tiene el poder legal en el Ayuntamiento para defender accesos, caminos, playas y todo, es él y el presidente municipal, los demás podemos gritar e intentar ayudar en lo más que se pueda, pero no es competencia de nosotros”.

Como antecedente, dijo que anteriormente Palmilla tenía un acceso a la playa a un costado de los campos de golf, el cual fue robado, dejando un solo camino y en el que tiempo después, desarrolladores instalaron una caseta de vigilancia en esa área municipal, así que autoridades tendrán que dar seguimiento y proceder en consecuencia, ya que el hecho fue denunciado.

“Él no agotó todas las instancias, en el momento de la sentencia y perdió, aunque existía otro recurso que era el apelar y solicitar un recurso de revisión, es decir, te vas más arriba y pelear hasta el final, pero el síndico no metió las manos, lo dejó morir, que es lo qué haces cuando quieres que una persona se quede con las cosas simplemente no haces nada”.