Accidentes y caos vial repercuten en la experiencia de los turistas

En exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, Rodrigo Esponda Cascajares, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos mencionó que la movilidad y el tránsito vehicular son elementos que inciden en la experiencia de los visitantes y de la comunidad que vive en el municipio de Los Cabos.

La dirección del Fiturca mes a mes realiza una evaluación sobre el nivel de satisfacción de los turistas, en donde analizan los distintos componentes de la experiencia que tienen los visitantes, desde la calidad hotelera, restaurantes, servicios, actividades y sobre la movilidad, el cual, desde el periodo anterior a este, han ido en tendencia a la baja.

Dicha evaluación tiene como nombre “Net Promoter Score”, la cual hace un estudio objetivo, que puede ser positiva, neutral y negativa, por lo que Esponda Cascajares mencionó lo siguiente:

“Todavía no llega a ser la evaluación de la movilidad negativa, lo que quiere decir que por ahora no está siendo un elemento en el que el turista se queje, pero si ha tenido una tendencia de positivo a neutral, entonces es algo que está impactando a la experiencia de los turistas”.

Agrega que, por ello, es importante trabajar coordinadamente con el Consejo Coordinador de Los Cabos y las autoridades en una campaña que genere conciencia vial en el turista.

Asimismo, mencionó que, en los últimos años, el destino ha tenido un notable crecimiento, comparando los números que se generaron en el 2019, en el mes de mayo de este año; siendo antes catalogado como un mes de temporada baja, tuvo un crecimiento a comparación de otros años de un 35% en turistas nacionales y 25% en turistas internacionales.

Por lo que, la problemática que han generado los accidentes ha impactado en el flujo de turistas, suministros y la movilidad en general, por lo que menciona lo siguiente en cuestión de soluciones a la situación.

“Y la única manera de poderlo resolver es generando una cultura vial entre todos nosotros, más adecuada donde no se accedan los niveles de velocidad, no se utilice el celular al conducir, se cuide el estado de los vehículos, no se tomen bebidas alcohólicas al momento de manejar”.