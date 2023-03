En lo que va del año accidentes viales incrementaron 18%

En exclusiva para CPS Noticias, Juan Antonio Carbajal Figueroa, comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, indicó que los accidentes viales incrementaron un 18% al compararse durante el primer bimestre del 2023, lo anterior con el debido al aumento de la movilidad y el arribo de más turistas al municipio de Los Cabos.

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas presta alrededor de 13 servicios diarios y los fines de semana las atenciones pueden llegar a incrementar hasta 17. Así lo informó el comandante de los vulcanos sanluqueños.

Carbajal Figueroa expresó que las principales causas es el intenso tráfico vehicular, falta de conciencia vial, ya que la mayoría de los conductores no respetan los cuatros altos, las luces del semáforo, el reglamento de tránsito, así como el uso de las luces altas, en este último explicó que también genera una tendencia a los percances viales.

“Definitivamente y hay que ver qué tipo de luces altas, porque ahí falta una regulación en el tema de tipo de luces que deben de utilizar los vehículos particulares, hoy por hoy vemos que cualquier vehículo particular tiene estrobos muy potentes que anteriormente eran restringidos (más que) para uso oficial de las unidades de emergencias o policiacas, hoy cualquier vehículo trae estrobos, luces led muy potentes y no tienen ninguna conciencia para operar este tipo de luces no dejando ver al conductor que viene del lado contrario, peligroso cuando se utiliza en carretera, básicamente deja ciego al conductor que viene en sentido hacia ellos”.