Más de 2 mil accidentes viales y casi 500 heridos se han registrado en Los Cabos

Tan solo en el mes de septiembre se registraron entre 8 a 9 accidentes automovilísticos diarios, dando un total de 258 percances viales en el municipio cabeño, de acuerdo con datos proporcionados por la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.

Mientras que, durante el año 2022 los accidentes viales han ido en aumento en Los Cabos, pues en enero se contabilizaron 88 accidentes; sin embargo, para febrero los accidentes se dispararon a 234, para marzo hubo una suma de 254, en abril hubo un total de 274, mayo registró un ligero descenso con 229 accidentes, junio con 224, julio cerró con 277, agosto 200 y finalmente, septiembre cerró con 258; dando una sumatoria de 2,038 accidentes en lo que va el 2022, con un total de 473 personas lesionadas.

Conforme a los datos consultados con la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos, hasta el segundo cuatrimestre se han contabilizado un total de 11 decesos; no obstante, para el mes de septiembre, dicha dirección no registró muertes, no obstante, cabe recordar que el 9 del mes pasado ocurrió un fatal accidente donde un motociclista perdió la vida a la altura de la colonia San Bernabé, en San José del Cabo.

Es la delegación de Cabo San Lucas, el centro poblacional donde ocurren con más incidencia los accidentes automovilísticos, ya que en el mes de septiembre se registraron 137, por otro lado, en San José del Cabo se contabilizaron 16 menos, y en cuestión de personas lesionadas, en ambas entidades se registraron un total de 60. De acuerdo al Heroico Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, el mes de agosto atendieron 28 percances viales, entre ellos resaltan choques, volcaduras y atropellamientos.