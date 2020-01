Acéfala la Comisión de Pesca en Congreso de la Unión: García Grande

Propuesta legislativa que atenta contra la pesca deportiva continúa detenida y aún sin dictaminar

Interés de la Diputada petista por presidir dicha Comisión, misma que se pronuncia en contra de este planteamiento.

Cabo San Lucas.- Ana Ruth García Grande, diputada federal del Partido del Trabajo por Baja California Sur, dio a conocer que posterior al receso que tuvo la Cámara de Diputados, legisladores tienen varios pendientes que atender, como la propuesta aún no oficializada de liberar la comercialización del dorado, presentado por diputados de Morena, entre ellos el recientemente fallecido Maximiliano Ruiz, presidente de la Comisión de Pesca del Congreso de la Unión, espacio que se encuentra vacío y acéfalo, lo que impide el análisis y dictaminación de esta propuesta legislativa, misma que deberá estar solucionada a más tardar a finales de este mes, revelando la entrevistada su interés por presidir dicha Comisión, misma que se pronuncia en contra de este planteamiento.

Detalló que el año pasado por conducto en aquel entonces del presidente de la Comisión de Pesca -comisión de la que la legisladora es integrante-, Maximiliano Ruiz “se anunció que tenía la iniciativa de liberar el dorado a su comercialización, propuesta que contaba con el apoyo de algunos sectores de la pesca”.

Aseveró que posterior a la iniciativa presentada por diputados de Morena, legisladores del PT efectuaron una manifestación directamente a la Comisión de Pesca y luego ante el pleno, y en donde se señaló que estaría en contra de cualquier iniciativa que tuviera la intención de liberar la comercialización del dorado, “en Baja California Sur demostramos que la pesca deportiva apoya de manera muy importante a la economía regional y que veíamos como peligroso que este fenómeno de liberación se diera, por lo que era necesario revisar los temas económico y social”.

Añadió que debido a la muerte del diputado Maximiliano Ruiz, quien era presidente de la Comisión de Pesca, se dio un espacio de reflexión ante la sorpresa de su deceso; sin embargo, días después otra diputada de Morena, Valeria Yáñez retomó la iniciativa, “no se ha presentado formalmente la propuesta, sin embargo ha generado una serie de manifestaciones en contra, en el que incluso el grupo parlamentario del Partido del Trabajo llevó a cabo un manifiesto en el que casi todo los diputados, y digo casi porque somos 36, 34 legisladores del PT estuvieron a favor y se sumaron diputados de otro partido para dejar en claro que no iban a permitir que esto sucediera”.

Puntualizó que de oficializar la iniciativa, ella presentará datos y razones para evitar se lleve a cabo esta intención; desafortunadamente con el deceso del diputado presidente hay un espacio vacío, es decir la Comisión de Pesca se encuentra acéfala, “va a ser una de las principales tareas que se lleven a cabo ahora que se retomen las actividades legislativas, ya que si no hay presidente de la Comisión, no se puede dar curso a las iniciativas para su análisis y dictaminación; estamos en esa espera porque viene darse una elección interna para ver qué diputado va a presidir todos los asuntos que quedaron pendientes de resolución, hasta llegar a esta iniciativa que desconozco hasta este momento su contenido, porque no se ha hecho pública, no se ha compartido ni socializado”.

Añadió que hubo muchas voces del sector pesquero, empresarios, sociedad organizada, representantes de los gobiernos de diferentes partidos políticos pero con la misma visión, para evitar que esto se lleve a cabo “me da certeza de que podemos evitar se lleve a cabo esta decisión porque estamos puestos para dar la discusión”.

En cuanto a no tener un presidente de la Comisión de Pesca y de escogerse uno a favor de no liberar la comercialización del dorado y de esta manera desistir de la propuesta dijo “por lo pronto no hay un presidente de la Comisión, esto retardara su análisis, dictaminación y aprobación; de hecho, ya al interior aún cuando está acéfala la Comisión, ya hemos hechos cabildeo con diputados de otras fuerzas políticas, en donde se ha coincidido en que se tiene que revisar con cuidado el asunto; de hecho, se ofreció por la diputada que secundó la propuesta, que iniciáramos el parlamento abierto y me pareció bien porque daría la oportunidad de invitar a los representantes de los sectores de BCS y otros estados”.

Puntualizó que sería buena idea sin adelantarse a los tiempos, que hay que esperar para que se dé con naturalidad, primero la decisión de quién será presidente, y después ver qué esquema se tomará en el asunto, socializarlo en BCS y después hacer nuestro propio escenario para dar la oportunidad de que se opine y se tenga la oportunidad de resumir la opinión de todos los que participan en esta actividad económica tan relevante, para posteriormente con la información obtenida de las diversas agrupaciones productivas, poder ir a dar la pelea e incluso invitarlos a participar directamente en el parlamento abierto.

En cuanto a la fecha que se tiene para escoger al presidente de la Comisión de Pesca, dijo haber varios aspirantes que buscan el cargo entre ellos, ella; y dijo que “hay mucha inquietud al interior de la Comisión porque ya hay varios legisladores que han manifestado su intención de asumir el cargo. En mi caso argumenté que soy diputada de este estado que tiene el mayor número de litorales en el país, y que por el solo hecho, pido ser la presidenta de la Comisión, sin embargo como estoy en un partido que no es el de la mayoría, definitivamente Morena lleva mano”, sin embargo la legisladora por BCS dijo buscar la manera de llegar a la presidencia de la Comisión y defender la actividad d pesca deportiva y todo lo que genera.